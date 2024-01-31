Начальником УВД Сурхандарьинской области назначен полковник Тимур Камалатдинович Исмаилов, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Он был представлен 31 января на оперативном совещании в администрации с участием министра внутренних дел Пулата Бобожонова и хокима области Улугбека Косимова.

Тимур Исмаилов родился в Турткульском районе Каракалпакстана в 1983 году. До нынешнего назначения руководил Главным управлением по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД. Ранее был начальников Главного управления уголовного розыска МВД.

На этом посту он сменил Абдувохида Исмоилова, который стал начальником УВД Кашкадарьинской области. Участники мероприятия поблагодарили его за плодотворную работу в области, говорится в сообщении.