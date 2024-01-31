Председатель Мингбулакского районного суда по уголовным делам Наманганской области Ш. С. был задержан 30 января по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали судью в момент получения 2000 долларов США у В. С. — отца Ш. С., обвиняемого по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса, — предположительно за вынесение более мягкого приговора.

На заседании пленума Верховного суда 31 января было рассмотрено и одобрено представление генерального прокурора о привлечении судьи к уголовной ответственности согласно статье 210 УК (получение взятки) и применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Верховный суд прилагает все необходимые усилия для борьбы против коррупции в судебных органах и очистки системы от нечистых кадров», — подчеркнул пресс-секретарь Верховного суда.