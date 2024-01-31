19 февраля в Ташкенте впервые выступит известный скрипач Максим Венгеров. Концерт в сопровождении Национального симфонического оркестра под управлением Алибека Кабдурахманова состоится во Дворце международных форумов «Узбекистан».

Как сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, в программе концерта — произведения «золотого фонда» для скрипки с оркестром: Первый концерт Вольфганга Амадея Моцарта и Концерт Яна Сибелиуса.

Максим Венгеров — один из самых востребованных музыкантов в мире. Работал с Мстиславом Ростроповичем, Джорджем Шолти, Иегуди Менухиным, Карлом Джуллини и неоднократно выступал с лучшими оркестрами под управлением прославленных дирижёров на престижных международных площадках. Профессор Королевского колледжа в Лондоне, а также Университета Моцартеум в Зальцбурге.

Музыкант является обладателем целого ряда престижных наград, включая две «Грэмми», четыре Gramophone Award UK, четыре Edison Award, два Echo Klassik Award и другие. Он стал первым исполнителем-резидентом радио Classic FM, а также послом ведущего сервиса аудиозаписей классической музыки IDAGIO. Об артисте было создано несколько фильмов, в том числе «Playing by heart», показанный на Каннском фестивале.

Национальный симфонический оркестр Узбекистана под руководством Алибека Кабдурахманова был создан в 1936 году. Его репертуар включает произведения разных эпох, стилей и направлений, часто исполняет произведения узбекистанских композиторов, сотрудничает с исполнителями из разных стран.

За последний год коллектив выступал в Берлинской филармонии и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а также принял участие в постановке балетного спектакля «Щелкунчик» на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.