На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как мужчина крепко держит за руки маленького мальчика и матерится, пинает его в живот, а потом даёт пощёчину. Ситуацию прокомментировала пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Этот случай произошёл 28 января в махалле «Темирйўлчи» в Термезе. Мужчина нанёс побои четырёхлетнему сыну за то, что мальчик просил каждый день водить его в магазин и покупать сладости и игрушки. Отмечается, что отец нанёс лёгкие телесные повреждения.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статьям 41 (оскорбление) и 59−2 (семейное (бытовое) насилие) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Документы направлены в суд.