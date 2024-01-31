В Шахрисабзе парень, который продолжал принуждать 17-летнюю девушку выйти за него замуж, несмотря на выдачу ей охранного ордера, получил 10 суток административного ареста. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

30 января городской суд по уголовным делам признал молодого человека О. Б. виновным в совершении правонарушения согласно статье 206−1 (невыполнение требований охранного ордера лицом, совершившим притеснение и (или) насилие либо склонным к их совершению) Кодекса об административной ответственности.

За день до этого, 29 января, жительница Шахрисабза М. М., обучающаяся на первом курсе университета, повторно обратилась к детскому омбудсману. В первый раз Сурайё Рахмонова приняла её 16 января. Тогда девушка рассказала, что знакомый ей парень уже несколько лет настойчиво зовёт её замуж. Родители парня и девушки, не спросив её согласия, провели обряд помолвки, и парень оказывал на неё психологическое давление.

Ситуация была взята детским омбудсманом на особый контроль, с ней были оперативно ознакомлены сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры. Родителей молодого человека и девушки предупредили о том, что принуждение женщины ко вступлению в брак является основанием для привлечения к ответственности. М. М. был также выдан охранный ордер и приняты меры по обеспечению её безопасности.

Несмотря на это, О. Б. продолжал притеснять девушку и оказывать на неё давление, что послужило основанием для привлечения его к ответственности.