Правительство Узбекистана утвердило положение о расчёте рейтинга устойчивости предпринимателей, который запустится с 1 февраля. Об этом сообщает Spot со ссылкой на документ.
Критерии делятся на три категории — общие, понижающие и поощрительные.
В рамках рейтинга предпринимателей будут делить на категории: AAA (96−100 баллов), AA (91−95) и A (86−90) — высокий рейтинг устойчивости, BBB (76−85), BB (66−75) и B (56−65) — средний, CCC (51−55), CC (36−50) и C (26−35) — удовлетворительный, D (до 25) — низкий.
Рейтинг будет формироваться автоматически на электронной платформе Налогового комитета (НК) через межведомственный обмен данными и публиковаться на сайте Торгово-промышленной палаты (ТПП).
Общие критерии
Первые 10 критериев оцениваются на общей для всех основе. Максимальная сумма баллов в этой категории — 100.
|Критерий
|Баллы
|1
|Длительность работы компании от даты регистрации (не учитывается время простоя)
|2 балла за каждый год (от 5 и выше лет — 10)
|2
|Уровень рентабельности по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), учитывается отчётность по международным стандартам
|25−50% — +2;
50−70% — +5;
свыше 70% — +10.
|3
|Наличие объектов недвижимости или земельных участков, используемых земельных участков (в том числе сельхозземли в долгосрочной аренде), а также недвижимость на правах собственности или аренды
|в аренде — +7;
в собственности — +10.
если отсутствует, а также предприниматель действует не по указанному адресу — минус 5;
|4
|Соотношение доли одного работника в фонде оплаты труда к среднему по отрасли
|менее 25% — 2;
25−50% — 4;
50−75% — 6;
75−99% — 8;
100% и более — 10.
Если зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ — 1,05 млн сумов), то — минус 5;
|5
|Своевременное представление налоговых отчётов (всё отчётность в рамках календарного месяца)
|Своевременно — 10;
Если с задержкой или вообще не предоставляется — 0.
|6
|Своевременная уплата начисленных налогов (в разрезе каждого месяца)
|Своевременно — 10;
Если с задержкой или вообще не уплачивается — 0.
|7
|Уплата начисленных налогов на основе платёжного или инкассового поручения
|10 (если через инкассо, то минус 5);
|8
|Оформление электронной счёт-фактуры (ЭСФ) за поставленные товары, оказанные услуги, выполненную работу в установленные сроки (соотношение суммы к обороту ЭСФ)
|менее 25% — 1;
25−50% — 2;
50−75% — 5;
75−99% — 7;
100% — 10;
|9
|Реализация (экспорт) приобретённых по ЭСФ товаров или сырья (в том числе импортных) в тот же год; соотношение купли-продажи товаров и сырья
|50−70% — 5;
более 70% — 10;
если более 70% купленных товаров и сырья сохраняются в остатке, то минус 5
|10
|Устранение недостатков, которые выявлены в ходе предпроверочного анализа налоговых органов
|добровольное устранение ошибок — 7;
недостатков нет — 10;
не исправлены или нет обоснований об отсутствии недостатков — минус 5
Понижающие критерии
Рейтинг могут понизить, если зарегистрированы нарушения требований законодательства, а также другие подозрительные действия.
|Критерий
|Баллы
|1
|Смена места деятельности (почтового адреса) компании три и более раза за последние 12 месяцев
|-5
|2
|Смена руководителя компании три и более раза за последние 12 месяцев
|-5
|3
|Уголовная судимость или банкротство руководителя либо учредителя компании в последние 3 года
|-5
|4
|Внесение поправок в ранее представленную налоговую отчётность
|-1 балл за исправление (максимум 5)
|5
|Приостановка либо отмена свидетельства плательщика НДС
|-10
|6
|Взыскание налоговых задолженностей за счёт имущества (штраф снимается после выплаты)
|-5
|7
|Привлечение к ответственности за нарушения, связанные налогами
|административная — 2;
уголовная — 5.
|8
|Неправильное использование ИКПУ (минимум 2 раза в месяц)
|-5
|9
|Судебные производства по взысканию кредиторской задолженности (два и более раза за 12 месяцев)
|-10
Поощрительные критерии
Рейтинг можно улучшить также за счёт социальной активности.
|Критерий
|Баллы
|1
|Доля нуждающихся лиц (в Едином реестре социальной защиты, «железной», «женской», «молодёжной» тетрадях), а также лиц с инвалидностью среди работников
|10−20% — 5;
более 20% — 10;
|2
|Годовой прирост числа работников, получающих зарплату сверх МРОТ (для новых компаний динамика рассчитывается со второго месяца в сравнении с предыдущим месяцем)
1−10% — 2;
10−20% — 4;
20−30% — 6;
30−40% — 8;
40−50% — 10;
более 50% — 15;
|3
|Если уплаченная сумма НДС выше среднего по отрасли в 1,1 раза или экспортные доходы составляют минимум 50% от общих доходов (для плательщиков НДС — минимум 10 БРВ в месяц)
|10
|4
|Если уплаченная сумма налога с оборота выше среднего по отрасли в 1,1 раза или экспортные доходы составляют минимум 50% от общих доходов (для плательщиков НДС — минимум 10 БРВ в месяц) (для плательщиков налога с оборота, минимум 1 БРВ в месяц)
|10
Напомним, для предпринимателей с высоким рейтингом будут предоставляться поощрения. У бизнеса с рейтингом «ААА» не проводятся налоговые проверки (за исключением проверок в рамках уголовных дел). Суммы НДС возмещаются в однодневный срок без проведения проверок (сейчас — от 7 до 30 дней).
Предприниматели с рейтингом «АА» и выше, работающие в районах 4-й и 5-й налоговой категории, смогут покупать госимущество и землю, продающуюся в рассрочку, на более выгодных условиях. В частности, при оплате первоначального взноса на сумму не менее 15% за госактив и земельный участок несельскохозяйственного назначения оставшуюся часть можно оплатить в течение 5 лет (сейчас — 3 года). При этом годовые проценты по основной ставке Центрального банка на остаток суммы не начисляются.
Для бизнеса с рейтингом «А» и выше излишне уплаченные суммы по налогам (за исключением НДС) возвращаются в течение трёх дней (сейчас — 15 дней). Кроме того, применяется порядок взаимного учёта сумм НДС, уплачиваемых при импорте товаров и реализации товаров (услуг).
Эти меры поощрения не распространяются на госпредприятия и компании с госдолей 50% и выше.
На совещании 16 января президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что вводимый рейтинг станет «справедливым решением, которого ожидают предприниматели». Он также заявлял, что теневая экономика является большим препятствием для честно работающего бизнеса.