Правительство Узбекистана утвердило положение о расчёте рейтинга устойчивости предпринимателей, который запустится с 1 февраля. Об этом сообщает Spot со ссылкой на документ.

Критерии делятся на три категории — общие, понижающие и поощрительные.

В рамках рейтинга предпринимателей будут делить на категории: AAA (96−100 баллов), AA (91−95) и A (86−90) — высокий рейтинг устойчивости, BBB (76−85), BB (66−75) и B (56−65) — средний, CCC (51−55), CC (36−50) и C (26−35) — удовлетворительный, D (до 25) — низкий.

Рейтинг будет формироваться автоматически на электронной платформе Налогового комитета (НК) через межведомственный обмен данными и публиковаться на сайте Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Общие критерии

Первые 10 критериев оцениваются на общей для всех основе. Максимальная сумма баллов в этой категории — 100.



Критерий Баллы 1 Длительность работы компании от даты регистрации (не учитывается время простоя) 2 балла за каждый год (от 5 и выше лет — 10) 2 Уровень рентабельности по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), учитывается отчётность по международным стандартам 25−50% — +2;

50−70% — +5;

свыше 70% — +10. 3 Наличие объектов недвижимости или земельных участков, используемых земельных участков (в том числе сельхозземли в долгосрочной аренде), а также недвижимость на правах собственности или аренды в аренде — +7;

в собственности — +10.



если отсутствует, а также предприниматель действует не по указанному адресу — минус 5;

4 Соотношение доли одного работника в фонде оплаты труда к среднему по отрасли менее 25% — 2;

25−50% — 4;

50−75% — 6;

75−99% — 8;

100% и более — 10.



Если зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ — 1,05 млн сумов), то — минус 5; 5 Своевременное представление налоговых отчётов (всё отчётность в рамках календарного месяца) Своевременно — 10;



Если с задержкой или вообще не предоставляется — 0. 6 Своевременная уплата начисленных налогов (в разрезе каждого месяца) Своевременно — 10;



Если с задержкой или вообще не уплачивается — 0.

7 Уплата начисленных налогов на основе платёжного или инкассового поручения 10 (если через инкассо, то минус 5); 8 Оформление электронной счёт-фактуры (ЭСФ) за поставленные товары, оказанные услуги, выполненную работу в установленные сроки (соотношение суммы к обороту ЭСФ) менее 25% — 1;

25−50% — 2;

50−75% — 5;

75−99% — 7;

100% — 10; 9 Реализация (экспорт) приобретённых по ЭСФ товаров или сырья (в том числе импортных) в тот же год; соотношение купли-продажи товаров и сырья 50−70% — 5;

более 70% — 10;



если более 70% купленных товаров и сырья сохраняются в остатке, то минус 5 10 Устранение недостатков, которые выявлены в ходе предпроверочного анализа налоговых органов добровольное устранение ошибок — 7;

недостатков нет — 10;



не исправлены или нет обоснований об отсутствии недостатков — минус 5



Понижающие критерии

Рейтинг могут понизить, если зарегистрированы нарушения требований законодательства, а также другие подозрительные действия.



Критерий Баллы 1 Смена места деятельности (почтового адреса) компании три и более раза за последние 12 месяцев -5 2 Смена руководителя компании три и более раза за последние 12 месяцев -5 3 Уголовная судимость или банкротство руководителя либо учредителя компании в последние 3 года -5 4 Внесение поправок в ранее представленную налоговую отчётность -1 балл за исправление (максимум 5) 5 Приостановка либо отмена свидетельства плательщика НДС -10 6 Взыскание налоговых задолженностей за счёт имущества (штраф снимается после выплаты) -5 7 Привлечение к ответственности за нарушения, связанные налогами административная — 2;

уголовная — 5. 8 Неправильное использование ИКПУ (минимум 2 раза в месяц) -5 9 Судебные производства по взысканию кредиторской задолженности (два и более раза за 12 месяцев) -10



Поощрительные критерии

Рейтинг можно улучшить также за счёт социальной активности.



Критерий Баллы 1 Доля нуждающихся лиц (в Едином реестре социальной защиты, «железной», «женской», «молодёжной» тетрадях), а также лиц с инвалидностью среди работников 10−20% — 5;

более 20% — 10;

2 Годовой прирост числа работников, получающих зарплату сверх МРОТ (для новых компаний динамика рассчитывается со второго месяца в сравнении с предыдущим месяцем) 1−10% — 2; 10−20% — 4; 20−30% — 6; 30−40% — 8; 40−50% — 10; более 50% — 15; 3 Если уплаченная сумма НДС выше среднего по отрасли в 1,1 раза или экспортные доходы составляют минимум 50% от общих доходов (для плательщиков НДС — минимум 10 БРВ в месяц) 10 4 Если уплаченная сумма налога с оборота выше среднего по отрасли в 1,1 раза или экспортные доходы составляют минимум 50% от общих доходов (для плательщиков НДС — минимум 10 БРВ в месяц) (для плательщиков налога с оборота, минимум 1 БРВ в месяц) 10

Напомним, для предпринимателей с высоким рейтингом будут предоставляться поощрения. У бизнеса с рейтингом «ААА» не проводятся налоговые проверки (за исключением проверок в рамках уголовных дел). Суммы НДС возмещаются в однодневный срок без проведения проверок (сейчас — от 7 до 30 дней).

Предприниматели с рейтингом «АА» и выше, работающие в районах 4-й и 5-й налоговой категории, смогут покупать госимущество и землю, продающуюся в рассрочку, на более выгодных условиях. В частности, при оплате первоначального взноса на сумму не менее 15% за госактив и земельный участок несельскохозяйственного назначения оставшуюся часть можно оплатить в течение 5 лет (сейчас — 3 года). При этом годовые проценты по основной ставке Центрального банка на остаток суммы не начисляются.

Для бизнеса с рейтингом «А» и выше излишне уплаченные суммы по налогам (за исключением НДС) возвращаются в течение трёх дней (сейчас — 15 дней). Кроме того, применяется порядок взаимного учёта сумм НДС, уплачиваемых при импорте товаров и реализации товаров (услуг).

Эти меры поощрения не распространяются на госпредприятия и компании с госдолей 50% и выше.

На совещании 16 января президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что вводимый рейтинг станет «справедливым решением, которого ожидают предприниматели». Он также заявлял, что теневая экономика является большим препятствием для честно работающего бизнеса.