Парламент Казахстана принял в работу законопроект о защите прав женщин и детей, ужесточающий наказание за семейно-бытовое насилие, сообщает Tengrinews.kz.

Документ, в частности, предлагает криминализовать побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Сейчас за эти статьи предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, законопроект также предусматривает:

подачу иска в суд без заявления потерпевшей стороны на основе имеющейся информации о бытовом насилии;

пожизненное лишение свободы для педофилов;

введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства или доведение до самоубийства;

проверки интернатов для детей в любое время без предварительного уведомления.

Депутат и один из авторов поправок Асхат Аймагамбетов до этого отмечал, что всего проект закона включает 40 изменений к действующему законодательству.

Ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие ранее также поддержал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как уточняет Tengrinews.kz, в 2023 году в правоохранительные органы Казахстана поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, погибли 69 женщин и 7 детей.