Государственная дума РФ 31 января приняла закон о конфискации имущества за распространение «фейков» о российской армии и призывы против безопасности государства, сообщает Русская служба Би-би-си.

Документ был принят единогласно, за него проголосовали 377 депутатов (всего в Госдуме РФ 450 мест).

Конфискация имущества (на основании обвинительного приговора) будет касаться осуждённых за преступления, совершенные «из корыстных побуждений».

Кроме того, новый закон разрешает лишать почётных званий за распространение «фейков» об армии и её «дискредитацию», призывы к экстремизму, к введению санкций, реабилитацию нацизма и другие преступления.

«Абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из‑за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО (так российские власти называют вторжение в Украину — ред.), поддерживают и финансируют нацистский киевский режим. Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведёт деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почётных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сам документ он назвал «законом о негодяях».

Российская независимая журналистка Фарида Рустамова отмечала, что под угрозу конфискации, скорее всего, попадут журналисты и активисты — именно против этой группы заводится большинство дел о фейках об армии.