Четыре автобусных экспресс-маршрута предлагается запустить в Ташкенте для соединения окраин со станциями метрополитена. Это предусмотрено проектом указа президента о Государственной программе Узбекистана на 2024 год.

Маршруты могут открыть из посёлка Назарбек до станций метро «Чорсу» и «Пахтакор» и от поста «Уч қахрамон» — до Юнусабадского дехканского рынка и станции метро «Шахристан».

Директор проектного офиса при Министерстве транспорта Мурад Абидов ранее заявлял, что в 2024 году планируется открытие 12 экспресс-маршрутов при въезде в Ташкент, они должны курсировать по прямой и пересекать минимум две линии метро.

«Они не будут заезжать в кварталы. Таким образом мы снизим нагрузку на переходах в метро и свяжем въезжающих напрямую с общественным транспортом», — говорил он.

В проекте госпрограммы также предусмотрена реконструкция восьми основных транспортных коридоров протяжённостью 29 км (охватывает 83 перекрёстка и 41 пешеходный переход) «для обеспечения приоритета автобусного движения и безопасности пешеходов».

Ранее хокимияту города был презентован проект реконструкции улицы Шота Руставели. «Газета.uz» публиковала детальный разбор проекта.

Мурад Абидов отмечал, что в 2023 году для автобусов в Ташкенте были организованы выделенные линии протяжённостью 44,8 км.

«Протяжённость самых проблемных линий, которые работают с большой нагрузкой, составляет 125 км — это 13 транспортных коридоров. Мы должны были перевести эти коридоры на выделенные линии. Мы не успели. Где-то это очень болезненный вопрос, где-то это требует больших средств. Поэтому в течение 2024 года по остальным улицам мы примем решения, обеспечивающие приоритет общественного транспорта», — рассказывал он.

На следующем этапе, отмечал Мурад Абидов, планируется создать выделенные линии для автобусов по центру улиц.

«На выделенных линиях по центру улиц число пересечений, которые мешают автобусам, будет доведено до минимума, их почти не будет, за исключением перекрёстков», — отметил он.

Проектом госпрограммы также намечено приобрести 11 новых поездов для метро (44 вагона).

До февраля в транспортной сфере столицы планируется разработать программу мероприятий, которая предусматривает: