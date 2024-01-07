2024 год в Узбекистане будет Годом поддержки молодёжи и бизнеса, объявил в новогоднем поздравлении президент Шавкат Мирзиёев. «Наши основные задачи — возвышение чести и достоинства человека, обеспечение интересов населения и построение сильной экономики», — отметил он.

Минимум 69 детей стали жертвами приёма сиропа «Док-1 Макс» и аналогичных лекарств индийского производства. Сообщается, что минимум 18 детей получили инвалидность. В список обвиняемых включили ещё двух человек. После месячного перерыва суд возобновил рассмотрение дела.

Отставка министра здравоохранения. Вместо Амрилло Иноятова и. о. министра здравоохранения стал Асилбек Худаяров. Он сохраняет должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента.

Ташкентскому городскому управлению экологии ограничили полномочия до 1 февраля из-за продолжающейся вырубки деревьев. В отношении руководителя управления назначена служебная проверка.

Между тем, Ташкент в отдельные дни снова «лидировал» в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

В Узбекистане начнут ограничивать плату за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора. Сначала этот порядок внедрят в Ташкенте, Нукусе и областных центрах (с 1 июня), а затем — по всей стране.

«Проще говоря, тот, кто не платит за мусор, будет сидеть в темноте», — объяснили простыми словами в Минэнерго.

Центробанк планирует ввести показатель долговой нагрузки на уровне 60% по всем кредитам, а затем снизить его до 50%. Сейчас заёмщики направляют в среднем почти 70% доходов на выплату автокредитов, а по ипотеке — 46%. Эти показатели растут, создавая риски для финансовой системы.

Ряд чиновников вышел из состава учредителей и руководителей в частных компаниях. Это два хокима, замминистра, главы Фармагентства, Антидопингового центра, Центрального депозитария, PR-центра и Центра информатизации ЦБ. Детали.

Стабильной и бесперебойной работы энергосистемы в Узбекистане планируется достичь за два года, рассказали в Минэнерго. Для этого планируется резко нарастить генерирующие мощности, завершить цифровизацию, привлечь частных операторов к управлению распределительными сетями и другое.

Узбекистан намерен отказаться от производства бензина Аи-80 до 2026 года. Это планируется сделать за счёт популяризации электромобилей и создания для них инфраструктуры, наращивания производства бензина Аи-92, поставок газа для АГНКС и других мер.

И ещё о бензине. С 1 апреля ставка акциза на бензин Аи-80 повысится на 12%, а на бензин Аи-91 и выше останется без изменений. Решение объясняется необходимостью снижения негативного воздействия вредных газов на здоровье людей, но акциз повышается и на более экологичные виды топлива.

С 20 января на 20% повышаются цены на билеты на скоростные поезда — Afrosiyob, «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан». До этого цены повышались с 1 ноября.

На газированные напитки, содержащие сахар, с 1 апреля устанавливается акцизный налог в 500 сумов за литр, на энергетики — в 2000 сумов за литр. Производители напитков выражали недовольство тем, что изменение не обсуждалось с ними заблаговременно.

Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов создана (в форме госучреждения) при хокимияте Ташкента. Она будет выступать заказчиком при реконструкции и ремонте домов, а также заниматься ремонтом лифтов, благоустройством придомовой территории, проводить санацию и реновацию домов.

Известная пианистка Лола Астанова, проживающая в США, в интервью «Газете.uz» после концерта в Ташкенте поделилась мыслями о популярности в соцсетях, успехе узбекистанцев за рубежом и желании экспериментировать с узбекскими национальными ритмами. «Классика, насколько бы мы её ни любили, это всё уже сыграно», — говорит она о решении создавать свою музыку.

Фотоистория. Новый год на селе не похож на городской праздник, особенно столичный. Здесь нет гуляний у главной ёлки, нет концертов. Корреспонденты «Газеты.uz» Мадина Аъзам и Холида Мусулмон встретили 2024-й в родных кишлаках Андижанской и Джизакской областей и делятся очарованием деревенского праздника.

Плоггинг — это сбор мусора во время пробежки. Новый экологичный вид спорта пришёл в столицу летом 2023 года и быстро полюбился горожанам. О явлении плоггинга, его развитии в Узбекистане и проблеме загрязнения города — в беседе с основательницей движения Ольгой Пугач.

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