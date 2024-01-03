Фото: Холида Мусулмон / «Газета.uz»
Как встретили Новый год жители областей
Новый год на селе не похож на городской праздник, особенно столичный. Здесь нет гуляний у главной ёлки, нет концертов. Корреспонденты «Газеты.uz» Мадина Аъзам и Холида Мусулмон встретили 2024-й в родных кишлаках Андижанской и Джизакской областей и делятся очарованием деревенского праздника.
Новый год на селе не похож на городской праздник, особенно столичный. Здесь нет гуляний у главной ёлки, нет концертов. Корреспонденты «Газеты.uz» Мадина Аъзам и Холида Мусулмон встретили 2024-й в родных кишлаках Андижанской и Джизакской областей и делятся очарованием деревенского праздника.
Новогодние настроение и атмосфера — чудеса рукотворные. В столице их помогают создавать яркая уличная иллюминация, украшенные витрины магазинов и кафе, мерцающие огоньки гирлянд в окнах квартир. Поддерживать дух праздника стараются в общественном транспорте, такси. Голову приятно кружит выбор деликатесов на новогодний стол, тематического декора для интерьера.

На селе Новый год празднуют иначе, рассказывают фотокорреспонденты «Газеты.uz» Мадина Аъзам и Холида Мусулмон. Девушки выросли в кишлаках Андижанской и Джизакской областей. В отличие от города, здесь не ходят на концерты, в посёлках не устанавливают главную ёлку. Но очарования в празднике от этого не меньше.
Село Эски-Хаккулабад, Андижанская область
Фотоистория Мадины Аъзам
В последний рассвет года ничто в деревне не подсказывает, что наступил особенный день. Кишлак привычно затянут густым туманом. Шуршит полиэтилен, защищающий пустые школьные классы от зимнего ветра. Вода в ведре замёрзла. Уголь в печи давно погас. Обувь, оставленная у порога дома, промокла от влажного воздуха. Мало-помалу просыпаются соседские петухи, лают собаки.
Кишлак пробуждается. 31 декабря! Сельчане покидают свои тёплые постели и суматошно приступают к делам. Работа сегодня найдётся для каждого.
В кишлаке принято обходить соседей и приглашать их заглянуть на праздничный ужин. Хозяйка постарается удивить гостей изысканными блюдами и праздничным тортом собственной выпечки.
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Дети не уступают родителям в азарте и хотят удивить соседских детей праздничным оформлением дома.
С наступлением вечера на улицах раздаются голоса молодых людей: «Корбобо! Корбобо!» Молодой отец бежит в магазин за сладкими подарками для любимой доченьки и просит Деда Мороза принести гостинцы в дом. Не забывает при этом погрузить хрустящую купюру в глубокий карман новогоднего волшебника.
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Время ужина — самая долгожданная часть праздника. За столом собирается семья. Пишутся письма с добрыми пожеланиями близким на будущий год, звонят мобильные телефоны. Малыши в праздничных костюмчиках открывают новогодние подарки и, конечно, верят в волшебство.
Посёлок Чувиллок, Джизакская область
Фотоистория Холиды Мусулмон
31 декабря — самый суетливый день в году. На базар за продуктами для блюд на новогодний дастархан вышел словно весь посёлок
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В самых красивых пакетах — сладкие подарки для детей
Каких только сладостей в них нет!
Работа в доме кипит с самого утра
Кто-то готовит для домашнего застолья, кто-то — на заказ
Самый большой спрос на торты с праздничным украшением из цветов и надписей
За новогодним столом собирается вся большая семья. Люди делят друг с другом пищу и надежды на лучшее
Ближе к вечеру в семьи, где есть маленькие дети, заглядывают Деды Морозы, или Корбобо
Их усаживают за стол, предлагают разделить трапезу
Главный подарок Корбобо — ощущение волшебства, за которое многие дети и взрослые так любят Новый год. Ведь тогда кажется, что нет ничего невозможного
Посёлок Гилан, Кашкадарьинская область
Фотоистория Холиды Мусулмон
Незадолго до Нового года Холида отправилась в очередное этнографическое путешествие в известный кишлак Гилан, что в Кашкадарьинской области. Ещё не закончилась вторая четверть, детки не вышли на каникулы, но праздничный дух был уже очень близко.
Последние учебные дни перед зимними каникулами в школе №1
Окна украшают выведенные краской надписи «С новым годом!», еловые лапы под снегом
и Дед Мороз
На дверях самодельные венки из разноцветных гирлянд-дождиков, ёлочных шаров и лент
В классах о приближающемся празднике из-под потолка напоминают воздушные шарики и гирлянды. Дети за партами сидят в куртках и шапках — в помещениях холодно
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В спортивном зале устроили праздник для учащихся начальных классов
Главные герои дня — мальчишки в костюмах Санта Клаусов
Проверенный способ — разноцветные шарики под потолком. Лучше всего надувать их всей семьёй. Так появляется не только ощущение праздника, но и добрые традиции

Авторы фотографий: Мадина Аъзам, Холида Мусулмон
Все права на графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz».

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