Новогодние настроение и атмосфера — чудеса рукотворные. В столице их помогают создавать яркая уличная иллюминация, украшенные витрины магазинов и кафе, мерцающие огоньки гирлянд в окнах квартир. Поддерживать дух праздника стараются в общественном транспорте, такси. Голову приятно кружит выбор деликатесов на новогодний стол, тематического декора для интерьера.



На селе Новый год празднуют иначе, рассказывают фотокорреспонденты «Газеты.uz» Мадина Аъзам и Холида Мусулмон. Девушки выросли в кишлаках Андижанской и Джизакской областей. В отличие от города, здесь не ходят на концерты, в посёлках не устанавливают главную ёлку. Но очарования в празднике от этого не меньше.

