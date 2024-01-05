С 20 января стоимость билетов на высокоскоростной поезд Afrosiyob, а также поезда «Шарк» («Ташкент — Бухара»), «Насаф» («Ташкент — Карши») и «Узбекистан» («Ташкент — Ферганская долина») повышается на 20%, сообщила компания «Узбекистон темир йўллари».

В компании отметили, что решение о повышении приняла межведомтсвенная тарифная комиссия при Кабинете министров. Оно обосновывается необходимостью реформирования железнодорожной инфраструктуры, покрытия возросших расходов на электроэнергию и топливо, логистические и транспортные услуги, а также обновления парка пассажирских вагонов, закупки новых электропоездов и содержания вокзалов в соответствии с требованиями времени.

Новые тарифы на поезд Afrosiyob (в одну сторону):

«Ташкент — Самарканд — Ташкент»

VIP — 396 тысяч сумов (сейчас — 330 тысяч)

Бизнес — 276 тысяч сумов (230 тысяч)

Эконом — 204 тысячи сумов (170 тысяч)

«Ташкент — Бухара — Ташкент»

VIP — 636 тысяч сумов (530 тысяч)

Бизнес — 462 тысячи сумов (385 тысяч)

Эконом 336 тысяч сумов (280 тысяч)

«Ташкент — Карши — Ташкент»

VIP — 534 тысячи сумов (455 тысяч)

Бизнес — 390 тысяч сумов (325 тысяч)

Эконом — 282 тысячи сумов (235 тысяч)

Напомним, цены на билеты внутри страны повышались с 1 ноября. Сначала планировалось повысить тарифную часть билетов на всех направлениях на 50% и стоимость билетов на Afrosiyob — на 100%. Однако затем было принято решение сделать повышение тарифов поэтапным, указанный процент был снижен до 44 и 60 соответственно.

Тогда компания поясняла, что цены не повышались с 2018 года, на поезда Afrosiyob — с 2019 года, при этом с 2019 года минимальная зарплата в стране выросла в 2,4 раза, повысились тарифы на электроэнергию и топливо, значительно выросли логистические и транспортные расходы.

«Газета.uz» писала, что 10 октября 2023 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о коренном реформировании сферы железнодорожного транспорта. Документом предусматривалось, что с 1 января 2024 года в стране отменяется государственное регулирование цен на билеты на высокоскоростные и скоростные пассажирские поезда. Тарифы должны формироваться на основе рыночных принципов.