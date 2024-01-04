C 1 апреля 2024 года вводится акцизный налог на газированные напитки, содержащие сахар или подсластители, а также на энергетики. Соответствующие поправки в законодательство внесены законом, подписанным президентом Узбекистана 28 декабря, в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики.

В соответствии с документом:

на газированные напитки, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку (за исключением энергетических и тонизирующих напитков) устанавливается акциз в 500 сумов за литр;

️энергетические и тонизирующие напитки — в 2000 сумов за литр.

Эта норма присутствовала и в проекте закона, который «Газета.uz» изучила в ноябре. Отмечалось, что акциз планируется ввести с учётом возможного увеличения заболеваний, в том числе диабета, при чрезмерном потреблении. Такой налог есть в свыше 50 стран (Франция, Венгрия, Великобритания и других). Поступления от акциза будут направлять в Фонд развития медицины.

Предыстория

Для обсуждения предлагаемой нормы 20 декабря в Министерстве экономики и финансов прошла встреча замминистра ведомства Ахадбека Хайдарова и представителей Министерства здравоохранения во главе с замминистра Эльмирой Баситхановой с производителями газировок. Дискуссии, которые состоялись в тот день, подробно освещал Spot.

Представители Минздрава отметили, что изначально энергетические напитки предназначались для спортсменов. Сейчас употребление энергетиков рекламируется среди молодёжи и маленьких детей — лиц до 25 лет, которые не могут принимать осознанные решения. В результате это приводит к зависимости среди молодых людей, что создаёт угрозу для их здоровья.

«Самое главное, чтобы предотвратить вредное влияние употребления энергетических напитков, Всемирная организация здравоохранения рекомендует [сахаросодержащие безалкогольные напитки] облагать акцизным налогом, чтобы уменьшить чрезмерное употребление, снизить доступность», — сказал чиновник из Минздрава.

На вопрос руководителя Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Альфии Мусиной о проведённых исследованиях на тему негативного влияния энергетиков и газировки в Узбекистане сотрудник ведомства ответил, что у Минздрава было мало времени для изучения проблематики в стране, подчеркнув, что есть международный опыт, собранный Всемирной организацией здравоохранения, который не надо дополнительно доказывать.

Директор Института здоровья и стратегического развития Нодира Алиханова заявила, что введение акцизного налога является лишь одним из способов балансирования питания населения, особенно среди детей и подростков.

«Проведение исследований — особенно эпидемиологических, когда в исследование входит большое количество респондентов — это очень дорогостоящее исследование, это не каждая страна может позволить себе, с одной стороны. С другой, не совсем понятно, зачем нам дублировать эти исследования. В мире их уже такое количество, что я думаю это уже прописано как истина», — отметила она.

Представители бизнеса выступили против дискриминации, когда для борьбы с сахарным диабетом и ожирением акциз вводится только на газировки, но при этом другие сахаросодержащие продукты игнорируются. Они подчеркнули, что необходим комплексный и системный подход к оздоровлению населения, так как введение акцизного налога — одна из 20 рекомендованных ВОЗ мер.

Производители газировок акцентировали внимание на том, что в развитых странах перед вводом ограничительных мер проводится ряд исследований и проблема обсуждается на встречах с представителями индустрии. Например, бизнес узнал о введении акциза из бюджетного послания в Олий Мажлисе, а законопроект не был опубликован для обсуждения.

Из-за дороговизны исследований частный сектор оплатил и выразил готовность предоставить результаты исследования компании Euromonitor по потреблению упакованной продукции в Узбекистане. Однако Эльмира Баситханова отказалась от предложения, мотивировав тем, что эксперты будут говорить то, что хотят производители.

По словам финансового директора местной Coca-Cola Сайеда Адиля Джафри, компания планирует инвестиции на 3−4 года вперёд — в частности, сейчас вкладываются средства в строительство заводов в Самарканде и Намангане. Ввод дополнительных налогов влияет на себестоимость, вынуждая повышать цены, что снижает объем продаж и в целом негативно сказывается на бизнесе.

«В этой ситуации […] нам, возможно, не стоит инвестировать в Самарканд и Наманган? Мы инвестируем почти 200 млн долларов в следующие три года, а уже инвестировали 150 млн за последние три года. В этой ситуации мы как предприниматели вынуждены пересмотреть планы», — сказал он.

Сайед Адиль Джафри призвал не дискриминировать одну отрасль, а распространить меру на все источники потребления сахара.

Баситханова аргументировала позицию ведомства рекомендацией ВОЗ, введением акциза в 108 странах мира и агрессивной рекламой газированных напитков по телевизору. После, пишет Spot, все представители Минздрава, кроме одного специалиста, ушли со встречи, сославшись на совещание у министра.

Директор по инновациям PepsiCo Bottler in Uzbekistan Музаффар Салижанов рассказал, что сумма инвестиций компаний PepsiCo и Coca-Cola до 2026 года составляет как минимум 150 млн долларов, а в пятилетней перспективе — 250 млн.

«Сейчас мы приостановили [инвестиции] в строительство двух заводов, поэтому мы должны рассмотреть экономическую сторону [введения акциза на газировки], — заявил он. — Сколько ущерба будет бюджету? Мы должны все это просчитать. Самое главное: если мы сократим производство, встанет проблема безработицы. Мы думаем об оздоровлении людей, но оставляем их без работы», — резюмировал Салижанов.

Замглавы Минэкономфина Ахадбек Хайдаров признал, что необходим дифференцированный размер акцизного налога в зависимости от количества сахара, чтобы стимулировать производителей выпускать напитки с меньшим содержанием сахара. Он заявил о готовности рассмотреть введение дифференциального подхода к акцизному налогу на газировки и обсудить предложение с бизнесом, но выступил за то, чтобы налог применялся на все градации вне зависимости от количества сахара в продукции.

Стоит отметить, что к моменту проведения встречи поправки об акцизном налоге на газировки уже были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса 15 декабря, а Сенат одобрил этот документ непосредственно в день встречи — 20 декабря.