Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 января подписал указ о мерах по совершенствованию системы обращения с отходами и снижению их негативного воздействия на экологическую ситуацию. Копия документа есть у «Газеты.uz».

Согласно указу, потребителей планируется оповещать по SMS о наличии задолженности за вывоз твёрдых бытовых отходов. Если после предупреждения она не будет оплачена, то начнут вводить временные ограничения на приём оплаты за электроэнергию.

Такой порядок вступит в силу в Ташкенте, Нукусе и других областных центрах с 1 июня 2024 года при наличии долгов по мусору, накопившихся за шесть месяцев.

С 1 ноября практика распространится на весь Узбекистан, а ограничивать оплату за электричество начнут при наличии долгов за вывоз ТБО за 3 месяца.

С 1 января 2025 года будут введены ограничения на оплату электроэнергии за 1-месячную задолженность по мусору во всех регионах.

«Проще говоря, тот, кто не платит за мусор, будет сидеть в темноте», — объяснил нововведение пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев.

Эти ограничения не коснутся долгов, накопившихся до 31 декабря 2023 года.

Для технического обеспечения биллинговых систем и своевременной оплаты услуги по вывозу ТБО 1% средств, поступивших по тарифу на мусор, будут перечисляться на счёт «Региональных электрических сетей» и Республиканского центра организации работ санитарной очистки.

В декабре 2020 года сообщалось, что для снижения дебиторской задолженности плату за вывоз мусора в Ташкенте могут включить в состав тарифа за использованную потребителями электроэнергию. Однако этот порядок не внедрили.

В начале января плата за вывоз мусора для населения и организаций в Ташкенте повысилась в 1,5−1,6 раза: за каждого проживающего человека в месяц — с 4500 до 7500 сумов, за кубометр для бюджетных и хозрасчётных организаций — с 53 986 до 89 966 сумов.