2024 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки молодёжи и бизнеса. Об этом в новогоднем поздравлении народу страны сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

«Наши основные задачи — возвышение чести и достоинства человека, обеспечение интересов населения и построение сильной экономики», — заявил он.

«В новом году мы активизируем привлечение иностранных инвестиций, формирование широких возможностей для предпринимательства и частной собственности, уделим особое внимание развитию науки, инноваций, IТ-сферы, созданию „зелёных“ и цифровых технологий», — пообещал президент.

«В центре внимания будут вопросы создания новых рабочих мест, роста доходов населения. Увеличатся размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Мы продолжим всемерную поддержку женщин и представителей старшего поколения — всех, кто нуждается в помощи и содействии, поднимем на совершенно новый уровень развитие социальной сферы», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Приоритетной задачей останется укрепление независимости Родины, боевого потенциала Вооружённых Сил. Одним словом, мы мобилизуем все силы и возможности для построения новой жизни, Нового Узбекистана», — заверил он.

Подводя итоги уходящего года, Шавкат Мирзиёев сказал: «Конечно, в жизни наряду с радостями и успехами есть также заботы и проблемы. Но человек и народ благодаря своему интеллекту, самоотверженному труду, твёрдой воле способны достойно преодолевать любые испытания».

«2023 год был успешным для нашей страны и народа. Самое важное, в стране царят мир и спокойствие, атмосфера межнациональной дружбы и согласия», — отметил он.

«Благодаря сплочённому труду нашего народа мечта о Новом Узбекистане становится реальностью. Выражаю искреннюю признательность вам, дорогие соотечественники, за все достигнутые нами успехи», — сказал президент.

Напомним, 2023 год в Узбекистане был объявлен Годом заботы о человеке и качественного образования.