Центральный банк Узбекистана принял и планирует принять ряд мер для обеспечения финансовой стабильности в стране и предотвращения чрезмерной долговой нагрузки.

В частности, регулятор хочет ужесточить требования по долговой нагрузке по всем кредитам, передаёт корреспондент «Газеты.uz», принимавший участие в пресс-конференции, организованной ЦБ 4 января.

Предпосылки

В январе-ноябре 2023 года банки выдали потребительские кредиты на 38,4 трлн сумов, из них 90,2% — это автокредиты. Почти такой же показатель — 90,1% — был в 2022 году. Сам объём займов на покупку машин вырос в 2 раза — с 17,4 трлн до 34,6 трлн сумов (при сравнении показателей за январь-ноябрь 2022 и 2023 годов).

В обзоре финансовой стабильности за первую половину 2023 года Центробанк выразил обеспокоенность ростом автокредитования, которое в разы превышает общие темпы роста кредитования.

По данным ЦБ, это повышает уровень концентрации автокредитования, делая банки более уязвимыми к потрясениям и может привести к ухудшению дисциплины погашения кредитов и значительным потерям по кредитам во время кризиса или обесценивания автомобилей.

Кроме того, высокие темпы роста автокредитования, вызванные смягчением банками требований к выдаче автокредитов, дополнительно стимулировали объем спроса на авторынке. Ограниченное внутреннее предложение в нынешних условиях высокого спроса и высокие таможенные ставки на импорт машин стали причиной роста цен и формирования автомобилей как одного из основных активов накопления. При этом по мере роста инвестиционной привлекательности автомобилей усиливаются спекуляции.





Коэффициент обслуживания долга по автокредитам вырос на 13 п. п. — с 56% до 69% (по итогам первой половины 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года), то есть заёмщики направляют в среднем такой процент своих доходов на погашение займа и процентов.

Для сравнения: коэффициент обслуживания долга по ипотечным кредитам за этот период вырос с 36,7% до 46%, а по микрозаймам — снизился с 12% до 10%.





Кроме того, вырос показатель LTV — максимальный лимит на соотношение суммы кредита и стоимости обеспечения — из-за снижения суммы первоначального взноса по автокредитам. Он составляет выше 81%, то есть покупатели могли взять займ на 81 млн сумов для покупки автомобиля стоимостью 100 млн сумов, уплатив первоначальный взнос в 19 млн сумов.

В этом случае падение цен на авторынке или доходов заёмщиков могут привести к значительным потерям для банков, отмечали в ЦБ.

Несмотря на сохранение высоких процентных ставок по автокредитам на уровне 24%, вырос средний срок выдачи кредитов — с 3,8 до 4,4 лет, что поощрило покупательскую способность населения.

Планируемые меры

Для снижения кредитного риска его степень будет оцениваться не через процент по кредиту, а по требованиям, основанным на уровне показателя долговой нагрузки заёмщика (ПДН/ DSTI) и соотношении кредита к стоимости залогу/обеспечению (LVT).

Показатель долговой нагрузки заёмщика — доля среднемесячного дохода заёмщика за вычетом соответствующих налогов, которая необходима для осуществления контрактных платежей по обслуживанию всех имеющихся у него кредитов и займов. Низкое значение ПДН указывает на то, что баланс доходов и расходов заёмщика позволит своевременно обслуживать имеющиеся у него кредиты. Напротив, высокий уровень ПДН говорит о чрезмерной закредитованности заёмщика, то есть он вынужден каждый месяц тратить существенную часть своего дохода на обслуживание задолженности.

Сейчас в Узбекистане требование по долговой нагрузке применяется только к микрозаймам и составляет 50%. С 1 июля 2024 года при выдаче всех кредитов (в том числе микрозаймов) кредиторы будут обязаны следить за тем, чтобы долговая нагрузка их клиентов не превышала 60%. С 1 января 2025 года этот показатель будет снижен до 50%.

Кроме того, регулятор заявил, что будут исключения по долговой нагрузке. В частности, банк сможет выделять кредиты без учёта долговой нагрузки заёмщика до 15% своего кредитного портфеля.

Ограничения по долговой нагрузке в других странах. Источник: Центральный банк.



Разрешённая сумма будет определяться путём деления количества займов, выделенных без учёта требования по долговой нагрузке, на общее число кредитов.

Путём введения расчёта долговой нагрузки в разрезе всех кредитов регулятор намерен достичь следующих целей:

легализация доходов населения;

поощрение в кредитовании заёмщиков, легализовавших свои доходы;

формализация оценки неформальных доходов;

привлечение банков к ответственному кредитованию.

При расчёте доходов будут учитываться:

информация о зарплате;

информация о размере пенсии;

информация о накопленных пенсионных взносах;

информация о доходах, поступивших на банковские счета;

информация об уплаченных налогах;

информация о процентах, дивидендах, доходах от сдачи недвижимости в аренду;

информация, отражающая регулярный доход заёмщика, полученный в течение последних 6 месяцев.

При расчёте платежей будут учитываться:

полная стоимость кредита (микрозайма);

проценты;

другие платежи, известные на момент заключения договора.

Заёмщиками считаются сам заёмщик, созаёмщик и поручитель. Кроме того, если срок кредита превышает 36 месяцев, при расчёте среднемесячных платежей определяется сумма, поделённая на 36 месяцев (120 месяцев — для ипотечных кредитов).

Регулятор также внедряет требование по LTV (Loan-to-value) — максимальный лимит на соотношение суммы кредита и стоимости обеспечения. Этот показатель составит 80% для ипотечных кредитов физлиц и 75% — для автокредитов физлиц.

Здесь также применяется вышеуказанное исключение. То есть банки смогут выделять 85% своих кредитов с учётом LTV, а остальные 15% — без него, исходя из своей склонности к риску.

Например, стоимость квартиры условно составляет 10 млн сумов, а первоначальный взнос — 2 млн сумов. Тогда заёмщику необходимо взять ипотечный кредит в 8 млн сумов, в этом случае коэффициент составит 80% и будет соответствовать требованиям.

По данным Spot, в ЦБ подчеркнули, что оценивают риски по автокредитованию выше, чем по ипотечным займам. Глава Департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ Санжар Носиров допустил, что цены на автомобильным рынке могут быть искусственно завышены ввиду ограниченного предложения. Более того, при насыщении рынка цены на автомобили могут упасть легче, чем на недвижимость, добавил он.

Первый заместитель председатель ЦБ Нодирбек Сайдуллаев сообщил, что законопроект в ближайшие дни будет опубликован для общественного обсуждения.

Он подчеркнул, что новые требования коснутся лишь коммерческих банков и микрофинансовых организаций, которые на 100% подключены к системе Кредитно-информационного бюро. Однако зампред ЦБ признал, что некоторые виды кредитования, включая «серую» рассрочку (рассрочка, не проходящая через банковскую систему, то есть никак не фиксируемая), не подпадут под новые ограничения.

Тем не менее, в Центробанке не ожидают, что темпы кредитования населения замедлятся после вступления в силу предлагаемых ограничений.

«Мы должны быть осторожны, когда говорим о приостановке кредитования. Причина в том, что имеющиеся [кредитные] ресурсы нужно куда-то направить. Кредитование внезапно не останавливается. Могут измениться направления [кредитования] или ужесточиться требования к заёмщикам. Мы стремимся к тому, чтобы банк не кредитовал заёмщиков, которые не смогут вернуть кредит. Однако нам трудно сказать, что кредитование напрямую [из-за новых требований] уменьшится», — цитирует Санжара Носирова Spot.

Нодирбек Сайдуллаев также добавил, что новые требования кредитования не окажут влияние на увеличение лимита суммы микрокредита до 100 млн сумов.

Как мы сообщали ранее, по новому требованию Центрального банка доля автокредитов в кредитном портфеле банков не должна превышать 25%, чтобы снизить риски для финансовой системы. Кроме того, с августа прошлого года вступили в силу новые требования о рисках, связанных с суммами кредита и первоначального залога при выделении автокредитов. Регулятор сообщал, что эти меры не повлияют на процентные ставки по таким займам.

Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов ранее подчёркивал, что это никак не повлияет на выдачу автокредитов — «как выдавали, так и будут выдавать». Ограничения касаются тех банков, которые вышли за нормативы. В частности, у некоторых банков более 50−60% кредитного портфеля составляют автокредиты, говорил он.