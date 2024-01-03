С 1 апреля 2024 года ставка акцизного налога на бензин Аи-80 в Узбекистане повысится, а на другие высокооктановые марки топлива останется без изменений. Это следует из поправок в Налоговый кодекс в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год.
Акцизный налог на бензин с повышенным содержанием вредных газов — Аи-80 — увеличится на 12,2% — с 303 тысяч до 340 тысяч сумов за тонну. Ставка акциза на реализацию этой марки бензина конечному потребителю повысится с 425 до 476 сумов за литр, или с 565 тысяч до 633 тысяч тонн за тонну.
Ранее Министерство экономики и финансов сообщало, что в результате этой меры 1 литр бензина Аи-80 подорожает на 1%, или 88 сумов.
Ставки акциза на бензин с октановым числом 91 и выше не меняются (Аи-91 и выше) и остаются на уровне 303 тысяч сумов за тонну для производителей и 425 сумов за литр при реализации конечному потребителю.
Решение объяснялось необходимостью снижения негативного воздействия на здоровье населения и ущерба природе.
Акциз на дизельное топливо повысится с 291 тысячи до 326 тысяч сумов за тонну для производителей и с 425 до 476 сумов за литр, или с 516 тысяч до 578 тысяч за тонну в рознице. Акциз на дизтопливо ЭКО (за исключение синтетического) увеличится с 262 тысяч до 293 тысяч сумов за тонну.
Повышается и акциз на более экологичное топливо — сжиженный газ — с 425 до 476 сумов за литр при реализации конечному потребителю, или с 807,5 тысячи до 904 тысяч тонн за тонну, сжатый газ — с 605 до 678 сумов за кубометр.
В Министерстве экономики и финансов отмечали, что в результате цена на метан вырастет на 3%, или 84 сумов.
Ставки акциза
|№
|Наименование товаров (услуг)
|Налоговые ставки
|1 января 2024 года
|с 1 апреля 2024 года
|1.
|Нефтепродукты:
|1.
|бензин Аи-80 и выше
|303 000 сум/тонну
|340 000 сум/тонну
|бензин Аи-91 и выше
|303 000 сум/тонну
|авиакеросин (за исключением синтетического)
|242 000 сум/тонну
|271 000 сум/тонну
|дизельное топливо (за исключением синтетического)
|291 000 сум/тонну
|326 000 сум/тонну
|дизельное топливо ЭКО (за исключением синтетического)
|262 000 сум/тонну
|326 000 сум/тонну
|моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей
|412 000 сум/тонну
|461 000 сум/тонну
|2.
|Полиэтиленовые гранулы
|10%
|3.
|Природный газ, за исключением ввезённого в Узбекистан
|20%
|4.
|Реализуемый конечному потребителю:
|бензин Аи-80 и выше
|425 сум за 1 литр / 565 000 сум за 1 тонну
|476 сум за 1 литр / 633 000 сум за 1 тонну
|бензин Аи-91 и выше
|425 сум за 1 литр/565 000 сум за 1 тонну
|дизельное топливо
|425 сум за 1 литр / 516 000 сум за 1 тонну
|476 сум за 1 литр / 578 000 сум за 1 тонну
|сжиженный газ
|425 сум за 1 литр / 807 000 сум за 1 тонну
|476 сум за 1 литр / 904 000 сум за 1 тонну
|сжатый газ
|605 сум за 1 куб.м
|678 сум за 1 куб.м
|5.
|Услуги мобильной связи
|10%
|6.
|Сахар белый без вкусоароматических или красящих добавок
|20%
|Напитки газированные, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку, за исключением энергетических и тонизирующих напитков
|-
|500 сум за 1 литр
|энергетические и тонизирующие напитки
|-
|2000 сум за 1 литр
Напомним, 31 декабря 2023 года завершилось действие нулевой ставки акцизного налога на импортный и местный бензин Аи-80 и его его розничную продажу. В результате с 1 января на заправках UNG Petro литр Аи-80 вновь стоит 6800 сумов, на частных АЗС цена доходит до 8800 сумов.