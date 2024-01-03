С 1 апреля 2024 года ставка акцизного налога на бензин Аи-80 в Узбекистане повысится, а на другие высокооктановые марки топлива останется без изменений. Это следует из поправок в Налоговый кодекс в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год.

Акцизный налог на бензин с повышенным содержанием вредных газов — Аи-80 — увеличится на 12,2% — с 303 тысяч до 340 тысяч сумов за тонну. Ставка акциза на реализацию этой марки бензина конечному потребителю повысится с 425 до 476 сумов за литр, или с 565 тысяч до 633 тысяч тонн за тонну.

Ранее Министерство экономики и финансов сообщало, что в результате этой меры 1 литр бензина Аи-80 подорожает на 1%, или 88 сумов.

Ставки акциза на бензин с октановым числом 91 и выше не меняются (Аи-91 и выше) и остаются на уровне 303 тысяч сумов за тонну для производителей и 425 сумов за литр при реализации конечному потребителю.

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Решение объяснялось необходимостью снижения негативного воздействия на здоровье населения и ущерба природе.

Акциз на дизельное топливо повысится с 291 тысячи до 326 тысяч сумов за тонну для производителей и с 425 до 476 сумов за литр, или с 516 тысяч до 578 тысяч за тонну в рознице. Акциз на дизтопливо ЭКО (за исключение синтетического) увеличится с 262 тысяч до 293 тысяч сумов за тонну.

Повышается и акциз на более экологичное топливо — сжиженный газ — с 425 до 476 сумов за литр при реализации конечному потребителю, или с 807,5 тысячи до 904 тысяч тонн за тонну, сжатый газ — с 605 до 678 сумов за кубометр.

В Министерстве экономики и финансов отмечали, что в результате цена на метан вырастет на 3%, или 84 сумов.

Ставки акциза


Наименование товаров (услуг)
Налоговые ставки


1 января 2024 года
с 1 апреля 2024 года
1.
Нефтепродукты:


1.
бензин Аи-80 и выше
303 000 сум/тонну
340 000 сум/тонну

бензин Аи-91 и выше
303 000 сум/тонну

авиакеросин (за исключением синтетического)
242 000 сум/тонну
271 000 сум/тонну

дизельное топливо (за исключением синтетического)
291 000 сум/тонну
326 000 сум/тонну

дизельное топливо ЭКО (за исключением синтетического)
262 000 сум/тонну
326 000 сум/тонну

моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей
412 000 сум/тонну
461 000 сум/тонну
2.
Полиэтиленовые гранулы
10%
3.
Природный газ, за исключением ввезённого в Узбекистан
20%
4.
Реализуемый конечному потребителю:



бензин Аи-80 и выше
425 сум за 1 литр / 565 000 сум за 1 тонну
476 сум за 1 литр / 633 000 сум за 1 тонну

бензин Аи-91 и выше
425 сум за 1 литр/565 000 сум за 1 тонну

дизельное топливо
425 сум за 1 литр / 516 000 сум за 1 тонну
476 сум за 1 литр / 578 000 сум за 1 тонну

сжиженный газ
425 сум за 1 литр / 807 000 сум за 1 тонну
476 сум за 1 литр / 904 000 сум за 1 тонну

сжатый газ
605 сум за 1 куб.м
678 сум за 1 куб.м
5.
Услуги мобильной связи
10%
6.
Сахар белый без вкусоароматических или красящих добавок
20%

Напитки газированные, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку, за исключением энергетических и тонизирующих напитков
-
500 сум за 1 литр

энергетические и тонизирующие напитки
-
2000 сум за 1 литр

Напомним, 31 декабря 2023 года завершилось действие нулевой ставки акцизного налога на импортный и местный бензин Аи-80 и его его розничную продажу. В результате с 1 января на заправках UNG Petro литр Аи-80 вновь стоит 6800 сумов, на частных АЗС цена доходит до 8800 сумов.