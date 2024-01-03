С 1 апреля 2024 года ставка акцизного налога на бензин Аи-80 в Узбекистане повысится, а на другие высокооктановые марки топлива останется без изменений. Это следует из поправок в Налоговый кодекс в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год.

Акцизный налог на бензин с повышенным содержанием вредных газов — Аи-80 — увеличится на 12,2% — с 303 тысяч до 340 тысяч сумов за тонну. Ставка акциза на реализацию этой марки бензина конечному потребителю повысится с 425 до 476 сумов за литр, или с 565 тысяч до 633 тысяч тонн за тонну.

Ранее Министерство экономики и финансов сообщало, что в результате этой меры 1 литр бензина Аи-80 подорожает на 1%, или 88 сумов.

Ставки акциза на бензин с октановым числом 91 и выше не меняются (Аи-91 и выше) и остаются на уровне 303 тысяч сумов за тонну для производителей и 425 сумов за литр при реализации конечному потребителю.

Решение объяснялось необходимостью снижения негативного воздействия на здоровье населения и ущерба природе.

Акциз на дизельное топливо повысится с 291 тысячи до 326 тысяч сумов за тонну для производителей и с 425 до 476 сумов за литр, или с 516 тысяч до 578 тысяч за тонну в рознице. Акциз на дизтопливо ЭКО (за исключение синтетического) увеличится с 262 тысяч до 293 тысяч сумов за тонну.

Повышается и акциз на более экологичное топливо — сжиженный газ — с 425 до 476 сумов за литр при реализации конечному потребителю, или с 807,5 тысячи до 904 тысяч тонн за тонну, сжатый газ — с 605 до 678 сумов за кубометр.

В Министерстве экономики и финансов отмечали, что в результате цена на метан вырастет на 3%, или 84 сумов.

Ставки акциза

№

Наименование товаров (услуг)

Налоговые ставки





1 января 2024 года

с 1 апреля 2024 года

1.

Нефтепродукты:





1.

бензин Аи-80 и выше

303 000 сум/тонну

340 000 сум/тонну



бензин Аи-91 и выше

303 000 сум/тонну



авиакеросин (за исключением синтетического)

242 000 сум/тонну

271 000 сум/тонну



дизельное топливо (за исключением синтетического)

291 000 сум/тонну

326 000 сум/тонну



дизельное топливо ЭКО (за исключением синтетического)

262 000 сум/тонну

326 000 сум/тонну



моторное масло для дизельных или карбюраторных (инжекторных) двигателей

412 000 сум/тонну

461 000 сум/тонну

2.

Полиэтиленовые гранулы

10%

3.

Природный газ, за исключением ввезённого в Узбекистан

20%

4.

Реализуемый конечному потребителю:







бензин Аи-80 и выше

425 сум за 1 литр / 565 000 сум за 1 тонну

476 сум за 1 литр / 633 000 сум за 1 тонну



бензин Аи-91 и выше

425 сум за 1 литр/565 000 сум за 1 тонну



дизельное топливо

425 сум за 1 литр / 516 000 сум за 1 тонну

476 сум за 1 литр / 578 000 сум за 1 тонну



сжиженный газ

425 сум за 1 литр / 807 000 сум за 1 тонну

476 сум за 1 литр / 904 000 сум за 1 тонну



сжатый газ

605 сум за 1 куб.м

678 сум за 1 куб.м

5.

Услуги мобильной связи

10%

6.

Сахар белый без вкусоароматических или красящих добавок

20%



Напитки газированные, содержащие сахар или другие подслащивающие или вкусо-ароматические вещества и упакованные в потребительскую упаковку, за исключением энергетических и тонизирующих напитков

-

500 сум за 1 литр



энергетические и тонизирующие напитки

-

2000 сум за 1 литр



Напомним, 31 декабря 2023 года завершилось действие нулевой ставки акцизного налога на импортный и местный бензин Аи-80 и его его розничную продажу. В результате с 1 января на заправках UNG Petro литр Аи-80 вновь стоит 6800 сумов, на частных АЗС цена доходит до 8800 сумов.