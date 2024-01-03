Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана ограничило полномочия Ташкентского городского управления экологии до 1 февраля, говорится в сообщении министерства.

Решение принято в связи с тем, что «в столице не в полной мере соблюдаются требования моратория [на вырубку деревьев], со стороны жителей поступает большое количество жалоб по поводу вырубки деревьев; разрешение на вырубку или пересадку деревьев неоднократно выдаётся без соблюдения закона».

До февраля разрешение на вырубку или пересадку деревьев в Ташкенте будет выдаваться только по согласованию с соответствующим подразделением министерства.

Приказом министра экологии в отношении руководителя столичного управления Фархода Дехканова назначена служебная проверка, в связи с чем он отстранён от деятельности с 30 декабря по 1 февраля.

В ходе служебной проверки будет изучена деятельность руководителей и сотрудников всех структурных подразделений Ташкентского городского управления экологии, а также законность и обоснованность выданных управлением разрешений на вырубку деревьев и кустарников на земельных участках, не включённых в государственный лесной фонд в период 2021—2023 годов.

Министерство приводит один из последних случаев повреждения многолетнего дерева — дуба в Юнусабадском районе. Изучение показало, что дуб был пересажен в Уртачирчикский район Ташкентской области компанией Max Processing без соблюдения соответствующих агротехнических требований. Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело в отношении сотрудников компании и других лиц по части 2 статьи 198 (повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений, причинившее крупный ущерб) и статье 229 (самоуправство) Уголовного кодекса.

В сентябре 2022 года Фарход Дехканов был задержан по делу о вырубке деревьев в Чиланзарском и Учтепинском районах, но на следующий день освобождён.