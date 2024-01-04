Министерство энергетики планирует добиться стабильной и бесперебойной работы энергосистемы Узбекистана в течение двух лет. Об этом «Газете.uz» сообщили в Минэнерго.

По данным госоргана, в последние годы, особенно после энергокризиса начала 2023 года, все работы были направлены на «латание дыр» в энергосистеме. В настоящее время Министерство энергетики и другие организации ведут подготовку к летнему сезону, во время которого потребление электроэнергии выше, чем зимой, а электрокабели менее устойчивы к возгоранию при перегреве. Например, в Ташкенте на 1 января потребление электроэнергии упало до 657 МВт, а в летнее время оно вырастает до 1500 МВт.

В Минэнерго привели пример Китая, где 10−15 лет назад «было много блэкаутов». На сегодняшний день, если в Японии и Южной Корее длительность аварийных отключений электричества составляет 5−7 минут в год, то в Китае этот показатель снизился до 4 минут. Китайское правительство сначала увеличило генерацию электроэнергии, Узбекистан также «бросил все силы на это». В конце декабря были запущены сразу шесть «зелёных» электростанций общей мощностью 2,4 ГВт.

В целом, до 2030 года планируется увеличить мощность «зелёных» электростанций до 27 ГВт. Это позволит ежегодно экономить 25 миллиардов кубометров природного газа и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 миллиона тонн.

На втором этапе в Узбекистане планируется обновить линии электропередачи и подстанции. В частности, в течение двух лет намечено строительство свыше 100 подстанций напряжением 110, 220 и 500 кВ совместно с китайским концерном China XD Electric Co, а также локализовать производство трансформаторов.

Вместе со State Grid Corporation of China — крупнейшей электросетевой компанией в мире (занимается передачей электроэнергии и обслуживанием сетей в 26 регионах Китая, это 88% территории) — планируется строительство и модернизация высоковольтных электрических сетей напряжением 220 и 500 кВ.

Кроме того, запланировано завершение цифровизации энергосистемы и внедрение системы SCADA в рамках проекта Всемирного банка стоимостью 115 млн долларов США.

Ещё одно направление — привлечение частных операторов к управлению распределительными сетями в регионах. Прорабатывается вариант, в рамках которого бизнес может забирать себе в прибыль сниженный объём потерь в электросети.

По данным Минэнерго, в 2023 году страна импортировала около 4 млрд кВт·ч электроэнергии.

Ранее министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заявил, что в 2024 году производство электроэнергии в Узбекистане будет на 100% покрывать спрос. «Если мы не выполним поставленную задачу, я думаю, что не только я, но и все руководители нашей системы будем недостойны работать», — сказал он.