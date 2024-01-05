К утренней пробежке на улице Шаршара готовится группа из 50 человек. В холодную погоду и моросящий дождь им предстоит преодолеть дистанцию в 3,6 км вдоль набережной каналов Бурджар и Анхор — одного из самых популярных беговых маршрутов. Во время забега участники попутно должны собирать мусор. Пока спортсмены разминаются, Ольга Пугач, организатор мероприятия, знакомит всех с программой и рассказывает о ещё новом для Ташкента экодвижении — плоггинге.

Возникновение и философия плоггинга

Плоггинг — это лёгкий бег, во время которого участники собирают мусор по своему маршруту. Движение появилось в 2016 году в Швеции. Местный бегун Эрик Альстрем обратил внимание на большое количество мусора на улицах, который мог лежать неделями. Ежедневно по дороге на работу он начал собирать всякий сор и делиться своим «уловом» в соцсетях. Вскоре у бегуна появились единомышленники, а само движение получило название plogging от шведского слова plocka upp (поднимать) и английского — jogging (бег трусцой). Оно настолько понравилось людям, что сегодня плоггинг проводится более чем в 50 странах мира.

Ольга Пугач.

«Причина популярности плоггинга обусловлена объединением трёх современных тенденций: здорового образа жизни, заботы об окружающей среде и социализации участников. Движение хорошо вписывается в концепцию ответственной жизни, поскольку совмещает физическую активность и общественно полезную работу. Плоггеры стремятся устранить стигматизацию сбора мусора — объяснить людям, что подбирать мусор с земли не стыдно, и повышать у населения экологическую осознанность», — рассказывает Ольга Пугач, пионер российского плоггинга.

С новым экологическим движением Ольгу познакомил её первый марафон в Хельсинки, где она подружилась с несколькими скандинавскими бегунами. В их аккаунтах в соцсетях она увидела фотографии собранных во время забега мешков мусора. Идея вдохновила девушку. В феврале 2018 года госорганизация «Мосприрода», которая занимается природоохранной деятельностью в Москве, подтолкнула атлетку организовать местный плоггинг, и уже в апреле состоялся первый массовый эко-забег в России.

Фото: Атул Аннадате.

По словам Ольги, благодаря плоггингу у неё и других участников забега произошло переосмысление концепций чистоты и безопасности. В парке, где гуляют люди с детьми и домашними животными, бегунам удавалось найти много странных и опасных предметов. В свой первый забег спортсмены вытащили из-под скамейки 45-сантиметровую колючую проволоку.

В 2019 году движение провело несколько плоггингов в московских парках. Через год появился проект Plogging Russia, который охватывает труднодоступные природные участки, где не ведутся работы по благоустройству. Из-за плотности бегового сообщества и расширения информационной среды движение начало набирать обороты: стартовали плоггинги по разным беговым направлениям и акции с участием региональных команд.

Фото: Атул Аннадате.

В 2021 году вместе с музеем-заповедником «Царицыно» Ольга Пугач запустила проект «Культурный плоггинг», в ходе которого участники ежемесячно убирали мусор на территориях заповедников, музеев, усадеб и парков Москвы. Эти природные зоны были выбраны не случайно. В большом городе они выступают «зелёными островками» со своей экосистемой и площадками для массового спорта. Помимо спортивного и экологического аспектов, проект помогает по-новому увидеть привычные места и насладиться живописными видами города. По словам Пугач, люди начинают больше отождествлять себя с местом, где они живут, и сильнее любить и беречь родной город.

Плоггинг в Узбекистане, или новый взгляд на хашар

В Ташкенте плоггинг проводился несколько раз в форме разовых акций, включая эко-забег от руководительницы проекта Hashar week Суны Парк в 2019 году. Инициатива сразу нашла отклик в сердцах жителей, которым тема коллективной уборки и благоустройства знакома издавна благодаря хашарам. Однако проводить плоггинги на постоянной основе для большого количества людей никому не удавалось. Как отдельное и регулярное движение он сформировался относительно недавно — в июле 2023 года.





«После переезда в Ташкент в прошлом году я начала искать местные беговые сообщества и изучать их деятельность в городе. Познакомилась с участниками группы Tashkent Runners и предложила им провести эко-марафон в столице. Оказалось, что понятие плоггинга людям знакомо. Они охотно согласились, и мы начали готовиться к предстоящему забегу. Сложностей с документами и получением разрешения не возникло, так как после объяснения госструктурам, кто мы такие и чем хотим заниматься, нам дали зелёный свет. По закону наше мероприятие нельзя назвать массовым, и мы договариваемся с администрациями на местах о возможных забегах», — говорит Ольга Пугач.

Первый плоггинг Ольги с участием 30 человек состоялся в Ботаническом саду. На акцию собрались не только бегуны, но и экоактивисты. По итогам забега команда вошла в топ-50 сборных мира на Всемирном плоггинг-челлендже, а сами участники поддержали инициативу и создали сообщество Tashkent Ploggers для проведения ежемесячных акций.





Ноги бегут, руки собирают

Как заверяет Ольга, участвовать в плоггинге могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки. Для этого достаточно зарегистрироваться за несколько дней до начала акции. Участие бесплатное. Новичкам спортсменка советует обращать внимание на место проведения забега и протяжённость маршрута — некоторые трассы проходят на неровных участках, включают спуски и подъёмы.

Фото: Атул Аннадате.

Места для пробежки утверждаются заранее. Внутри города это чаще всего известные беговые и прогулочные зоны, за его пределами — горные, равнинные, лесные и прибрежные территории, заповедники и национальные парки.

На забегах встречается разная аудитория: профессионалы и новички, бегуны по асфальту и суровые трейлраннеры (бегуны по естественному природному рельефу), молодые спортсмены и люди преклонного возраста. Участвуют в плоггинге семьями, берут даже домашних животных. С лицами моложе 16 лет должен находиться его родитель или другой ответственный взрослый.

Для плоггинга организаторы советуют подготовить удобную спортивную одежду и обувь на устойчивой подошве. На старте всем участникам выдают перчатки и мусорные мешки, а также инструктируют.

Участники забега должны соблюдать три правила безопасности:

Собирать мусор в перчатках и складывать в специальные мешки;

Избегать острых и колюще-режущих предметов, а также не трогать любые отходы со следами крови и медицинские материалы;

Не поднимать тяжести и менять руку с мешком мусора как можно чаще, чтобы избежать растяжения мышц.

Фото: Атул Аннадате.

Вооружившись пакетами, плоггеры отправляются на очистку территории. Забег проходит по сохранённому GPS-треку, который публикуется в соцсетях аккаунта сообщества. За тем, чтобы никто не отстал и не потерялся, следят ведущий и замыкающий бегуны. Первый бежит впереди и показывает направление движения, второй двигается в конце и несёт аптечку, запасные мешки и перчатки.

Во время плоггинга участники собирают только неразлагаемые отходы — в 80% случаев это целлофан и пластик. К самому распространённому мусору, который встречается на пути бегунов, относятся одноразовые бумажные стаканчики, влажные салфетки, конфетные фантики, окурки сигарет и стеклянные бутылки. Ольга Пугач обращает внимание плоггеров на сроки разложения мусора в естественной среде: у полиэтиленовых пакетов — от 100 до 200 лет, у пластмассовых изделий — от 400 до 700 лет, у стекла — до 1 млн лет. Она замечает: разницы между пакетами, выброшенным вчера и пять лет назад, нет никакой.

Начинающие плоггеры собирают мусор пешком, продвинутые — на бегу. Спортсмены получают дополнительную нагрузку на тело: чтобы поднять мусор, им приходится приседать и наклоняться. Преодолевая свой маршрут, плоггеры соревнуются не в скорости, а в количестве собранного мусора. Во время забега участники останавливаются на нескольких промежуточных точках сброса мусора, где выбрасывают переполненные мешки и берут новые. После этого парковая служба содержания или городское управление по благоустройству вывозит эти отходы по своему графику.

На финише разыгрываются призы от спонсоров, проводится совместное чаепитие и подводятся итоги по собранным отходам.

Переработка мусора

За забег один человек в среднем собирает до 20 килограммов мусора. Учитывая число участников, общий объём мусора может превысить тонну. В год количество собранного мусора может достигать более десяти тонн.

«Прежде чем приступать к утилизации, важно различать понятия „мусор“ и „отходы“. По статистике, 75% того, что находится в урне, мусором не является. Мусор своё уже отжил и к переработке не пригоден. Отходы — это то, что ещё может получить вторую жизнь. Мы стремимся превратить мусор в отходы», — говорит Ольга Пугач.

В Москве, когда плоггинг только набирал обороты, активисты не умели организовывать раздельный сбор, и после забегов собирались мешки со смешанными видами отходов. Со временем научились сортировать мусор и отдавать его на переработку в экоцентры. Так, пластиковые крышки организаторы «Культурного плоггинга» отправляют в проект «Добрые крышечки», который затем передаёт сырьё на переработку, а полученные средства направляет на помощь детям-сиротам.

Фото: Атул Аннадате.

В Узбекистане тема с утилизацией не так развита. По словам Ольги, система сбора и переработки отходов лежит на плечах ГУП «Махсустранс» и на каждой территории действует по-своему. Пока что сдавать собранный и отсортированный мусор можно в пункты приёма вторсырья, а именно — макулатуры и пластмассы. Но не все виды пластика подвержены переработке, поэтому то, перед чем беспомощен recycle, защитники экологии обращают в upcycle (метод производства на базе ранее изготовленных вещей, которые больше не используются по назначению).

Плоггинг не панацея в борьбе с загрязнением

«Плоггинг — это не решение проблемы замусоривания. Решением проблемы станет отсутствие у людей потребности бросать мусор на улице. Плоггинг лишь способен привлечь внимание людей к загрязнению окружающей среды и пропаганде экологичного образа жизни», — говорит Ольга Пугач.

По мнению атлетки, у людей недостаточно понимания того, что происходит с мусором и как загрязняется окружающая среда. Для борьбы с общественной экологической несознательностью необходимо использовать различные методы образования и информирования. К примеру, включить экопросвет в школьную программу, проводить лекции, семинары, мастер-классы по экологическим темам в образовательных учреждениях и общественных местах, организовывать экологические акции, уборки и благоустройства территорий с привлечением населения и поддерживать инициативы активных граждан в сфере охраны окружающей среды.

Фото: Атул Аннадате.

Новый и необычный формат экологического движения привлекает много людей. По словам активистов, плоггинг меняет мышление, помогает приобретать единомышленников и расширяет кругозор. После забегов люди счастливы и чувствуют себя значимыми, потому что принесли пользу городу, сделали его чище.

«Благодаря плоггингу я осознал, сколько лишнего использовал раньше, и поменял свои привычки. Мы с семьёй активно практикуем разделение отходов дома, сдаём вторсырьё на переработку в специальные пункты и следуем принципам осознанного потребления, стараясь отдавать предпочтение многоразовым вещам. Город заслуживает быть чистым, поэтому нужно популяризировать это движение у нас и привить населению культуру чистоты», — говорит Абу-Али Ниязматов, журналист, член Общественного совета г. Ташкента и бегун Tashkent Ploggers.

Фото: Атул Аннадате.

За шесть лет своей деятельности Ольга ни разу не сталкивалась с осуждением и негативной реакцией со стороны людей. Поначалу при виде бегунов с мешками мусора прохожие могут не понять логики их действий, но после осознания происходящего проникаются уважением и восхищением к согражданам.

«Мы не в состоянии гарантировать городу чистоту и безопасность, но в наших силах оценить масштаб проблемы, донести до людей реальное состояние общественных территорий и хотя бы на своём уровне не умножать эти сложности дальше. Чисто не там, где вечно убирают, а там, где никогда не сорят», — заключает Ольга Пугач.