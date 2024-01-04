Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков 26 декабря подписал решение о создании государственного учреждения «Инжиниринговая компания по ремонту многоквартирных домов» при хокимияте города.

Решение принято на основании указа президента от 28 августа 2023 года. Аналогичные компании планируется создать при Совете министров Каракалпакстана и хокимятах областей.

Инжиниринговые компании будут выполнять функции заказчика при реконструкции и капитальном ремонте многоквартирных домов, применять «передовые практики» в этом направлении, заключать договора с подрядными организациями по итогам конкурсов.

ИК также должна будет разрабатывать программы развития, модернизации и реконструкции многоквартирных домов по схемам и генеральным планам застройки населённых пунктов и обеспечивать их качественную реализацию, а также обеспечивать выполнение прогноза ввода в эксплуатацию производственных мощностей и объектов соцсферы в сроки, повышать эффективность капитальных вложений, сокращать инвестиционный цикл и другое.

Госучреждение будет уточнять параметры и готовить предложения по внесению новых проектов в инвестиционные программы, участвовать в рассмотрении и решение вопросов, связанных с инженерными коммуникациями (дорожная инфраструктура, канализация, электричество, газ, питьевое водоснабжение, телефония) на территориях, где планируются инвестпроекты.

В его функции также входит обновление, ремонт и модернизация лифтов в домах, благоустройство придомовой территории, ремонт объектов отдыха и соцобъектов, проведение санации и реновации домов, подведение газо- и электроснабжения в дома, ремонт сетей, участие в работе комиссий по выбору строительных площадок и их выделению и многое другое.

Кроме того, теперь станет обязательным согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства программ и адресных списков, разрабатываемых по всем мероприятиям, связанным с ремонтом многоквартирных домов за счёт бюджетов бюджетной системы.

При этом ИК должны будут вносить сведения о выполненном объёме ремонтных работ в специальную информационную систему министерства соответственно независимо от источников финансирования.

Как отметил администратор Facebook-группы «ТЧСЖ и как с ним жить? (Узбекистан)» Максим Черников, теперь список домов, которые попадут в программу ремонта за счёт бюджетных средств, будут в обязательном порядке согласованы министерством, поэтому махаллинские комитеты уже не будут иметь право по своему желанию включать или исключать дома или изменять параметры выделенных на дома средств.

«Также по проверке выполненных объёмов работ можно будет обратиться в Минстройкомхоз, так как эти сведения должны быть внесены специальную информационную систему Министерства. А проверить какой объём внесли и какой объём выполнен по факту Минстройкомхозу не составит труда. Может, теперь будет меньше фактов завышения объёмов работ со стороны подрядчиков, а значит и меньше воровства бюджетных средств», — отметил он.

Активист также выразил надежду, что в компанию наберут грамотных сотрудников.