Ташкентский городской суд по уголовным делам 5 января возобновил рассмотрение дела о сиропе «Док-1 Макс», передаёт корреспондентка «Газеты.uz». Предыдущее судебное заседание состоялось 1 декабря 2023 года, когда объявили месячный перерыв.

На заседании 22 ноября адвокаты подсудимого, бывшего руководителя Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева внесли ходатайство о привлечении к ответственности ряда других лиц. 1 декабря суд удовлетворил это ходатайство и постановил, что будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения Улугбеку Эгамову (с апреля 2022 года по февраль 2023 года работал заместителем директора Фармагентства, а затем стал его директором и покинул пост в октябре) и работнику агентства Фарруху Талипову.

До этого они принимали участие в процессе в качестве свидетелей. Однако на заседании 5 января Эгамов не был включён в список обвиняемых.

Помимо этого, было возбуждено новое уголовное дело по статье о нанесении лёгких и тяжких телесных повреждений потерпевшим в результате употребления лекарств, которые стали инвалидами. Эти два дела решено объединить и рассмотреть в рамках одного процесса.

Сообщается, что 16 детей получили тяжёлые травмы, опасные для жизни, 2 ребёнка получили лёгкие травмы, ещё 3 ребёнка скончались в результате отравления.

В августе стало известно, что число жертв от приёма лекарство индийской фармкомпании Marion Biotech намного больше, чем озвучивалось ранее. В частности, если в начале 2023 года шла речь о 20 детях, то впоследствии число жертв выросло до минимум 65. Позже бывший главврач детского многопрофильного медицинского центра Самаркандской области Маматкул Азизов, который первым сообщил о смерти детей, принимавших «Док-1 Макс», рассказал на суде, что есть ещё и 66 жертва.

Таким образом, общее число жертв теперь составляет минимум 69 детей.

На заседании 5 января прокурор объявил дополнительные обвинения действующим подсудимым и включении в список обвиняемых ещё двух лиц — Фарруха Талипова и Ф. Н. Число обвиняемых выросло с 21 до 23.

Следующее судебное заседание по делу «Док-1 Макс» было назначено на среду, 10 января. В нём также могут принять участие законные представители погибших и пострадавших детей.

Отметим, что на судебном заседании 15 ноября экс-глава Фармагентства Сардор Кариев раскритиковал и обвинил своего заместителя Улугбека Эгамова. «Из-за такого подлеца, как ты, я сижу здесь», — сказал он.

Судья призвал его к порядку и напомнил об уголовной ответственности за оскорбление. «Уважаемый судья, я готов ответить за то, чтобы называть подлеца подлецом», — ответил подсудимый.

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