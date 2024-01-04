В Узбекистане намечено отказаться от производства бензина Аи-80 до 2026 года. Об этом «Газете.uz» сообщили в Министерстве энергетики. Это планируется достичь за счёт следующих мер.

Увеличение поставок газа для АГНКС

В 2022 году на газовые заправки было поставлено 4,6 млрд кубометров газа, в 2023 году — 4,83 млрд кубометров. В 2024 году объёмы планируется увеличить до 5,39 млрд кубометров. Рост поставок позволит заместить почти 400 тысяч тонн бензина.

В январе 2023 года во время морозов газовым заправкам поставляли 4,4 млн кубометров газа в сутки, а в августе — 15,4 млн кубометров.

Переход на электромобили

Власти планируют популяризировать использование электромобилей и создавать инфраструктуру для них. По данным Министерства энергетики, в январе-октябре в страну было импортировано 26 тысяч электромобилей, при этом для них имеется 123 зарядных станции (хотя оператор таких станций компания TokBor сообщала, что имеет более 200 электрозаправок).

По расчётам экспертов, на 100 км расходуется 14−15 кВт электроэнергии, что обходится примерно в 30 тысяч сумов. Для сравнения — на бензине расходы составит от 80 до 130 тысяч сумов.

Минэнерго работает над централизованной поставкой свыше 70 зарядных станций для всех регионов страны. Кроме того, ожидается строительство 50 тысяч станций частными компаниями. Планируется, что число электромобилей в Узбекистане к 2033 году превысит 700 тысяч единиц, что потребует дополнительно 1,8−2,2 ГВт электроэнергии.

Для покрытия этого спроса планируется построить крупные системы хранения электроэнергии почти на 5 ГВт совместно с Masdar (ОАЭ) и Gezhouba Group («дочка» китайской China Energy Engineering Corporation).

Вред Аи-80

В мире бензин Аи-80 производится только в Узбекистане и Афганистане. От него планируется поэтапно отказаться до 2026 года. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата разработало проект документа, согласно которому планируется запретить ввод в эксплуатацию новых мощностей для производства бензина Аи-80.

Кроме того, намечено запретить импорт бензина стандарта K-2 (Евро-2). В составе бензина этой марки доля серы не должна превышать 0,5%, а по стандарту Евро-5 этот показатель в 500 раз меньше — 0,001%. Доля бензола в Евро-2 не должна превышать 5%, а в Евро-5 — 1%. В Евро-5 доля ароматических веществ при сжигании не должна быть больше 35%, а доля олефиновых углеводородов — 18%. В Евро-2 нет такого требования.

Министерство энергетики поддерживает эти предложения.

В Минэнерго отметили, что жители некоторых районов жаловались на неприятный запах бензина. Это связано с тем, что небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы выпускали бензин Аи-80 по указанным стандартам, однако из-за отсутствия требований по ароматическим веществам, благодаря которым можно увеличить октановое число топлива, бензин получался «таким пахучим».

Такие случаи встречались и в Ташкенте (рядом с парком «Локомотив» и на улице Паркентской), и в регионах.

В настоящее время производство на этих объектах приостановлено, «Узэнергоинспекция» приняла меры.

Переход на высокие стандарты

За счёт наращивания производства бензина Аи-92 и выше намечено снизить и заместить выпуск Аи-80 до конца 2026 года. Параллельно предлагается снизить ставки акциза на высокооктановые марки бензина.

По данным министерства, для этого разработаны программы перехода Бухарского и Ферганского нефтеперерабатывающих заводов на производство бензина Евро-5 и Евро-6. Из-за позднего повышения тарифов на энергоресурсы произошла задержка реализация инвестиционных программ в нефтегазовой сфере, указали в госоргане.

Изначально планировалось завершить модернизацию БНПЗ и перевести выпуск топлива на стандарт Евро-5 к концу 2025 года, однако этот срок переносится на 2026 год. Там планируется построить установки изомеризации. Модернизацию ФНПЗ намечено завершить в 2025 году и запустить процесс гидрокрекинга.

В 2022 году в стране было произведено 1,255 миллиона тонн бензина, импортировано 121,3 тысячи тонн, потребителям поставлено 1,318 миллиона тонн. В 2023 году объём выпуска составил 1,334 миллиона тонн, импортировано 400 тысяч тонн (из них 120 тысячи тонн — Аи-80). Потребителям было поставлено 1,46 миллиона тонн топлива. Из этого объёма 1,144 миллиона пришлось на бензин Аи-80: Бухарский нефтеперерабатывающий завод произвёл 891,2 тысячи, Ферганский НПЗ — 252,8 тысячи тонн.

В 2024 году планируется поставить потребителям 2,28 миллиона тонн бензина всех марок. При этом ожидается снижение производства Аи-80 до 1,094 миллиона тонн, а централизованный импорт топлива этой марки увеличится до 200 тысяч тонн (без учёта закупа предпринимателями).

Ограничение цены

Как мы отмечали ранее, правительство намерено установить предельную цену продажи бензина Аи-80 на всех заправках — 8000 сумов. Ожидается, что при цене бензина Аи-92 в 9500 сумов потребители будут поэтапно переходить на более качественный бензин. Чтобы снизить себестоимость высокооктанового бензина, планируется увеличить его производство и импорт.

Выпуск более экологичных автомобилей

Дополнительно в Узбекистане будут выпускаться автомобили, которые нельзя заправлять бензином Аи-80, то есть для них подходит только топливо стандарта Евро-5 и Евро-6.

Впервые о планах прекратить производство бензина Аи-80 сообщалось в июне 2020 года, после визита главы «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева на Бухарский НПЗ. Тогда пресс-служба компании сообщала, что благодаря проекту модернизации и реконструкции завода здесь будет производиться высокооктановый бензин марок Аи-91, Аи-93 и Аи-95, а выпуск бензина Аи-80 будет прекращен.

С 2022 года «Узбекнефтегаз» планировал поэтапно отказаться от производства Аи-80, однако эта марка топлива остаётся самой продаваемой в Узбекистане.

«Газета.uz» сообщала, что в прошлом году госбюджет недополучил 100 млн долларов поступлений из-за временной отмены акциза на бензин Аи-80, однако население Узбекистана почти не получило выгоды от этой льготы. В Минэнерго подтвердили, что главными выгодоприобретателями стали предприниматели.

Кроме того, мы писали, что для развития конкуренции на рынке планируется привлечь «Татнефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и Saneg к строительству более 80 заправочных станций вдоль магистральных трасс.