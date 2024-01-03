Агентство по противодействию коррупции Узбекистана сообщило об устранении нескольких случаев конфликта интересов среди чиновников Узбекистана, а именно — их участия в руководстве субъектами предпринимательства.
В результате мер, предпринятых агентством, прекращено участие в качестве учредителей и руководителей в частных компаниях следующих должностных лиц:
- Умид Мамадаминов, заместитель министра энергетики Узбекистана;
- Анвар Сайфутдинов, хоким Мирабадского района Ташкента;
- Санобархон Носирова, хоким Бустонского района Андижанской области;
- Шерали Абдужаббаров, генеральный директор Центрального депозитария ценных бумаг;
- Абдушукур Садыков, директор Национального антидопингового центра;
- Дилшод Сариходжаев, директор Главного центра информатизации Центрального банка;
- Дилфуза Самандарова, глава Национального PR-центра при Комитете туризма;
- Абдулла Азизов, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.
В сообщении говорится, что изучение проводилось на основе сообщений в средствах массовой информации и социальных сетях, а также открытых данных.