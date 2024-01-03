Агентство по противодействию коррупции Узбекистана сообщило об устранении нескольких случаев конфликта интересов среди чиновников Узбекистана, а именно — их участия в руководстве субъектами предпринимательства.

В результате мер, предпринятых агентством, прекращено участие в качестве учредителей и руководителей в частных компаниях следующих должностных лиц:

  • Умид Мамадаминов, заместитель министра энергетики Узбекистана;
  • Анвар Сайфутдинов, хоким Мирабадского района Ташкента;
  • Санобархон Носирова, хоким Бустонского района Андижанской области;
  • Шерали Абдужаббаров, генеральный директор Центрального депозитария ценных бумаг;
  • Абдушукур Садыков, директор Национального антидопингового центра;
  • Дилшод Сариходжаев, директор Главного центра информатизации Центрального банка;
  • Дилфуза Самандарова, глава Национального PR-центра при Комитете туризма;
  • Абдулла Азизов, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

В сообщении говорится, что изучение проводилось на основе сообщений в средствах массовой информации и социальных сетях, а также открытых данных.

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