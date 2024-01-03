К вечеру среды качество воздуха в Ташкенте ухудшилось ещё больше. В рейтинге международного сервиса оценки уровня загрязнения воздуха IQAir столица Узбекистана вышла на второе место с индексом качества воздуха 223, уступая только Дели (273) и опережая Дакку (220).

Индекс качества воздуха в Ташкенте по часам согласно IQAir.

Воздух в городе сейчас оценивается как «очень вредный» (утром он был «вредный»): концентрация PM2,5 (взвешенных твёрдых микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра) достигла 173 мкг/м3. Это в 34,6 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха (суточная рекомендация — 15 мкг/м3, годовая — 5 мкг/м3).

Показатель PM2,5 по часам согласно IQAir.

Утром (в 8:00) показатель PM2,5 равнялся 67,5 мкг/м3, Ташкент был на 17-м месте в мире в рейтинге IQAir.

Данные в этот сервис поставляются с нескольких автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, установленных на территории Узгидромета, посольства США (обе в Юнусабадском районе), в районе площади Дружбы народов (Чиланзарский район) и других.

Эти же данные отображаются на сайте мониторинга загрязнения окружающей природной среды Узбекистана.