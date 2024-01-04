Асилбек Анварович Худаяров указом президента Шавката Мирзиёева назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в Минздраве.

Решение об этом было озвучено на совещании, которое прошло «в критическом духе» с участием премьер-министра Абдуллы Арипова, отметил источник.

Асилбек Худаяров также сохраняет пост первого заместителя заведующего Департаментом социального развития Администрации президента, который занимает с конца октября 2023 года. Таким образом, у него будет совмещённая должность первого заместителя заведующего Департаментом социального развития АП — и. о. министра здравоохранения

Ранее он работал начальником Главного медицинского управления при Администрации президента, а прежде — директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и первым заместителем министра здравоохранения.

Должность министра здравоохранения с конца декабря 2022 года занимает Амрилло Шодиевич Иноятов, который в настоящее время находился в трудовом отпуске.

Амрилло Иноятов. Фото: Минздрав.

