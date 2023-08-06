Рано Джураева может быть освобождена от должности председателя правления Uzbekistan Airports. Об этом «Газете.uz» сообщают источники.

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Uzbekistan Airports сообщили, что не владеют информацией об этом.

Рано Джураева возглавляет компанию с февраля 2021 года. До этого она работала в авиационной и космической сфере в России. В сентябре 2022 года договор с ней был продлён на три года.

На днях компания отчиталась об увеличении за первое полугодие пассажиропотока в аэропортах страны на 35% до 4,7 миллиона человек, а в аэропорту Ташкента — на 39% до 3 миллионов. До конца года ожидается 9,2 миллиона пассажиров, в столичном аэропорту — порядка 7 миллионов.

Совокупная прибыль Uzbekistan Airports увеличились за полгода на 30%. Объём налоговых отчислений увеличился на 47% по сравнению с таким же периодом прошлого года, говорится в сообщении.

В 2021 году Uzbekistan Airports впервые с создания вышла на прибыль, заработав 103 млн сумов. По итогам девяти месяцев 2022 года чистая прибыль достигла 316,1 млрд сумов.

Весной текущего года начала выполнять рейсы региональная авиакомпания Silk Avia, учреждённая Uzbekistan Airports. В дальнейшем перевозчика планируется передать в частный сектор.

В воскресенье пост о Рано Джураевой опубликовала эксперт в сфере государственного управления Азиза Умарова.

«Приглашение менеджера такого уровня, как Джураева было самым важным решением президента в обеспечении последовательной реализации реформ [в сфере авиаперевозок]», — написала она.