После того, как в понедельник в международном аэропорту Ташкента была запущена собственная служба такси, нелегальные таксисты устроили несколько провокаций, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

12 сентября один из таксистов ударил охранника за то, что он отказался впустить его на территорию аэропорта. 14 сентября таксисты перегородили въезд к терминалу машинам официальной службы такси, требуя от руководства аэропорта сделать для них бесплатные стоянки или впустить их на привокзальную площадь, чтобы они продолжили свою деятельность.

«Сотрудники аэропорта в этом вопросе были непреклонны, вызвали правоохранительные органы и написали заявление о применении мер в отношении таксистов и обеспечении общественного порядка на привокзальной площади аэропорта», — говорится в сообщении.

«Проблема с таксистами в аэропортах существовала и до сих пор существует во многих странах мира. Завышенные цены, грубые водители, старые машины, как правило, работающие на газе, который категорически запрещён в аэропорту. Это так называемые „бомбилы“, которые хватают пассажиров за руки, обманывают и ведут себя по-хамски», — прокомментировала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

«Мы не можем допустить заезд таких машин прямо к ступенькам терминала прилета. Это не просто негативный имидж страны, это угроза безопасности пассажиров. Единственным решением проблемы является переход на официальную службу такси — это мировая практика», — сказала она.

Руководитель компании подчеркнула: «Важно понимать, что официальное такси аэропорта не может стоить как такси в городе, потому что оно как минимум работает на бензине, предоставляет высокий сервис и обслуживает только аэропорт. Но при этом мы не ограничиваем пассажиров в выборе. Буквально через 100 метров можно будет сесть в любое другое такси».

Со временем, по мере роста пассажиропотока, безусловно, назреет необходимость в выборе ещё одной, а может и нескольких компаний, предоставляющих услуги такси. При этом требования к службе такси, официально работающей в аэропорту, всегда будут жесткими, учитывающими и уровень безопасности, и уровень сервиса, продолжила Рано Джураева.

«Что касается так называемых „бомбил“, то, конечно, этот вопрос не решится за один день. Некоторые СМИ, наверное, всё-таки поспешили с заголовками, что „бомбил“ больше нет в ташкентском аэропорту. К сожалению, они есть и ещё какое-то время будут. Но мы намерены бороться с ними до конца, при этом не только в Ташкенте, но и в регионах. Важно, чтобы сейчас нам оказали поддержку правоохранительные органы. Аэропорт в одиночку с этой проблемой не справится», — добавила руководитель управляющей компании.

Услуги официального такси аэропорта выполняет компания Bobur Diyor, выбранная посредством открытых торгов на платформе Е-auksion.uz и соответствующая всем заявленным в техническом задании требованиям, повторили в компании.





Новые брендированные автомобили Taxi Airport Tashkent, работающие только на бензине, с вместительным багажником стоят прямо у выхода из терминала прилёта. Если пассажир не хочет воспользоваться услугами официального такси, он может вызвать другое такси к дороге или на автостоянку, на которой первые 10 минут являются бесплатными, напомнили в Uzbekistan Airports.

«Для удобства пассажиров в ближайшие дни вдоль дороги появится большой светящийся знак, указывающий, что здесь место встречи такси и пассажира», — отмечается в сообщении.

«Газета.uz» писала о тарифах службы такси аэропорта и на автостоянках, которые после реконструкции также открылись в понедельник.