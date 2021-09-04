3 сентября в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова был открыт новый зал вылета с дополнительной площадью для пассажиров международных направлений. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports. В церемонии открытия приняли участие председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева, министр транспорта Илхом Махкамов, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и другие официальные лица.

В зале вылета установлено новое инженерно-технологическое оборудование, действуют «зелёный» и «красный» коридоры, 12 стоек регистрации пассажиров, 6 пунктов паспортного и пограничного контроля, магазины Duty Free, кафе, комната матери и ребенка, зона выхода под телескопический трап и два гейта для выхода к автобусам.

Подрядчиком проекта реконструкции зала вылета аэропорта выступила компания «Узпромхолодмонтаж». Начало второго этапа реконструкции действующего зала вылета аэропорта запланировано на октябрь, завершиться он должен в мае 2022 года, отметила Рано Джураева.

В апреле Рано Джураева сообщала, что программа реконструкции аэровокзала предусматривает увеличение его пропускной способности в два раза (с 600 до 1200 пассажиров в час) с обеспечением «нормального доступа на вылет и на прилёт».

Вскоре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусмотрено упрощение допуска в аэропорты, а также на железнодорожные и автобусные вокзалы. Уже много лет доступ в аэропорты и на вокзалы разрешён только отбывающим.

В июле Uzbekistan Airports объявила открытие проезда по эстакаде к международному терминалу аэропорта столицы.

В ближайшей перспективе Uzbekistan Airports планирует расширение в аэропортах страны сети объектов торговли, питания, банковского и иного обслуживания пассажиров, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, отметили в компании.

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