С 1 ноября в составе Uzbekistan Airports начнёт функционировать дочерняя хендлинговая компания Uzbekistan Airports Нandling.

Как сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports, новое предприятие будет предоставлять услуги по регистрации, доставке и посадке пассажиров на борт, обработке и доставке багажа, наземному обслуживанию воздушных судов, загрузке питания на борт, а также услуги аэровокзального комплекса — комната матери и ребенка, медпункт и справочная служба.

«Существующие темпы роста пассажиропотока требуют формирования структуры, которая может справиться с большим потоком в часы пик, оптимизировать работу всех служб, задействованных в обслуживании пассажиров и самолетов, при этом повысив качество и сократив время оборачиваемости воздушных судов», — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

«Всего этого мы намерены добиться, создав хендлинговую компанию, в функции которой входит весь цикл работ по обслуживанию авиакомпаний, пассажиров и воздушных судов с момента посадки самолёта в наших аэропортах и до его взлёта», — добавила она.

В Uzbekistan Airports отметили, что компания уже разработала новый подход к сервисному обслуживанию, Если раньше авиакомпании были вынуждены покупать услуги в комплексе, то теперь они могут сами формировать пакет необходимых сервисов, не переплачивая за лишние. Кроме того, оптимизирован процесс с точки зрения использования ресурсов. Результатом оптимизации стало снижение количества задействованных ресурсов и увеличение доходов персонала.

Компанию Uzbekistan Airports Нandling возглавит Умид Хамраев, до этого бывший первым заместителем директора аэропорта Ташкента.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airports с 31 октября в среднем на 15% снижает ставки и сборы на наземное обслуживание регулярных рейсов, выполняемых зарубежными авиакомпаниями. Предыдущее снижение было с 31 марта и составило в среднем 27%.