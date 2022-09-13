С 12 сентября на территории международного терминала аэропорта Ташкента начала работу выбранная на аукционе служба такси — компании Bobur Diyor. Автомобили с наклейками Taxi Airport Tashkent теперь стоят у выхода из терминала прилёта.





Как сообщила пресс-служба компании Uzbekistan AIrports, чтобы вызвать такси, пассажир может подойти к стойке в зале прилёта и назвать адрес. Менеджер посчитает километраж по тарифу (тариф «Комфорт» — 30 тысяч сумов за посадку и первые 3 км, далее — по 3000 сумов за 1 км, тарифы «Бизнес», «Люкс» и «Премиум» выше) и назовёт сумму.





Оплатив сумму в наличной или безналичной форме, пассажир может с чеком выйти из терминала и сесть в первую стоящую машину. Воспользоваться услугами такси можно и минуя стойку, просто сев в первый автомобиль.

Заезд к терминалу будет доступен только для службы Taxi Airport Tashkent. Все остальные такси, в том числе работающие через агрегаторы (Яндекс Go, MyTaxi и другие) смогут забирать пассажиров у дороги.

В этот же день объявлено об открытии после реконструкции трёх автомобильных стоянок. Парковка перед залом вылета расширена с 214 до 333 парковочных мест за счёт демонтажа навеса и торговых точек, а также изменения конфигурации линии заезда для автобусов и такси.





«Для пассажиров, провожающих и встречающих создаются условия в самом терминале. В зале вылета на третьем этаже в скором времени будут доступны точки общепита и ритейла», — сообщили в Uzbekistan Airports.

Перед залом прилёта создана новая автостоянка на 175 мест и реконструирована существующая на 122 места. В целом количество парковочных мест выросло почти в два раза — с 336 до 630 мест.





Стоянка, оборудованная навесами, между залами вылета и прилета предназначена для туристических автобусов и микроавтобусов, осуществляющих трансферы в и из отеля.

Тарифы на парковку:

на трёх ближайших стоянках (прилёт, вылет, СТК «Аэро») — 10 тысяч сумов в час;

на трёх дальних (лётный комплекс, бюро пропусков и зелёная зона) — 5000 сумов;

суточный тариф — 100 тысяч сумов на ближайших и 50 тысяч — на дальних стоянках.

Первые 10 минут на любой парковке бесплатные.