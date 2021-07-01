Компания Uzbekistan Airports организует открытие проезда по эстакаде к терминалу международных авиалиний Ташкент-2 для улучшения качества обслуживания пассажиров при вылете из столичного аэропорта. Корреспондент «Газеты.uz» побывал на ознакомительном мероприятии.

Движение автотранспорта по эстакаде начнется с 10 июля 2021 года в тестовом режиме.

Площадь эстакады — общая длина платформы — 110 м, ширина — 9,5 м — не позволяет запустить все автотранспортные средства, отметили в компании. Поэтому на тестовый период планируется открыть проезд к терминалу вылета для лицензированных такси, заключивших договора с Международном аэропортом Ташкента, туристических автобусов и микроавтобусов по заявкам Министерства туризма и спорта Узбекистана и автотранспорта иностранных делегаций, которые обслуживаются через VIP и Business Lounge.

Въезд на эстакаду оборудован двумя автоматически открывающимися при наличии свободных мест шлагбаумами (на каждую полосу), дорожным заграждением (антитаран), табло, информирующими о наличии или отсутствии свободных мест, сканерами автотранспорта (на каждую полосу) для выявления посторонних предметов, а также автоматизированным контрольным пунктом наблюдения для дежурного оператора.

По всей длине эстакады установлены интеллектуальные камеры системы видеонаблюдения, которые дают возможность распознать номера транспортных средств, определить их тип и контролировать соблюдение ими правил дорожного движения. Планируется внедрение современной автоматизированной парковочной системы на привокзальной площади с применением технологии распознавания номерных знаков автомобилей и использованием автоматизированных терминалов для оплаты парковки в наличной и безналичной форме.

Правила проезда к терминалу международных авиалиний Ташкент-2 по эстакаде

Правая линия эстакады предназначена для проезда туристических автобусов и микроавтобусов. Левая линия эстакады предназначена для проезда такси. Бесплатный проезд и краткосрочная высадка пассажиров на эстакаде для туристических автобусов и микроавтобусов составляет не более 10 минут, при сверхнормативном пребывании будет взиматься плата за каждые следующие 10 минут. Бесплатный проезд и высадка пассажиров на эстакаде для такси составляет не более 5 минут, при сверхнормативном пребывании будет взиматься плата за каждые следующие 5 минут. Остановка на желтой линии, разделяющей правую и левую линии эстакады, запрещена и считается нарушением, за которое предусмотрен штраф.

Как мы писали ранее, в рамках реконструкции международного аэропорта Ташкента пропускная способность воздушной гавани увеличится с 600 до 1200 пассажиров в час. Планируется строительство грузового терминала площадью 7500 кв. м, рассчитанного для обработки не менее 70 тысяч тонн груза в год и 200−220 тонн груза в сутки, административного здания для ситуационного центра аэропорта и военизированных структур, а также парковочных мест для автотранспортных средств. Кроме того, будет произведен капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона аэропорта.

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