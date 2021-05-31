Компания Uzbekistan Airports подписала со всеми международными аэропортами Узбекистана договоры на управление, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании.

Таким образом, Uzbekistan Airports стала единым исполнительным органом всех аэропортов, отмечается в сообщении.

Основными задачами компании как единого органа станет реализация стратегии развития всех аэропортов, методическое руководство их деятельностью и аккумулирование финансовых потоков для реализации проектов развития инфраструктуры аэропортов и внедрения новых технологий.

«Сделан очень важный шаг для развития аэропортов Узбекистана — создана правовая основа для развития аэропортов из единого центра», — сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

Теперь Uzbekistan Airports как управляющая компания всех международных аэропортов сможет полномасштабно налаживать работу в аэропортах.