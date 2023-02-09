Компания Uzbekistan Airports заявила, что приняла решение о строительстве двух зон для встречающих — на парковках P2 и P3 у терминала прилёта международного аэропорта «Ташкент».

«В связи со стремительным ростом пассажиропотока территории, отведённой в терминале прилёта, оказалось недостаточно для людей, приходящих встречать своих родных и близких», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что в последнее время, после улучшения погодных условий, зона для встречающих в аэропорту «Ташкент» вернулась из здания терминала прилёта на прежнее место — под навесом за забором терминала.

Проект зоны ожидания.



«С 14 января в связи с аномальными морозами аэропорты республики получили разрешение пускать в здание терминалов встречающих, — напомнила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева. — Как я говорила ранее, зал прилёта, построенный в 2018 году, не соответствует мировым стандартам, в нем просто не предусмотрена зона для встречающих. В течение нескольких дней мы установили стеклянные перегородки, чтобы отделить таможенную зону от зоны встречающих».

«Территории площадью 400 кв. м оказалось очень мало для того количества людей, которые ежедневно приходили встречать кого-то в аэропорт, — продолжила глава компании. — Ощущение толпы создавало дискомфорт как для самих встречающих, так и для пассажиров, которым приходилось пробираться через „живой“ коридор. Были жалобы от пассажиров и нарекания со стороны службы безопасности. Все это время мы работали над проектом новой зоны для встречающих. Однако теперь мы поняли, что одна постройка ситуацию не спасёт».

Ориентировочно, до конца марта будет построено две таких зоны общей площадью порядка 1400 кв. м — одна вместо существующего навеса, другая — на парковке Р2 между вылетом и прилётом. В ближайшее время уже планируется начать строительно-монтажные работы на привокзальной площади.