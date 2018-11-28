Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

28 ноября компанию посетил премьер-министр Абдулла Арипов, который провел собрание, на котором обсуждена реализация указа.

Документом предусмотрена реорганизация Национальной авиакомпании и создание на ее базе отдельных акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports (по управлению аэропортами).

Государственные унитарные предприятия, входящие в состав авиакомпании, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. Это касается, в том числе, авиапредприятия по техобслуживанию и ремонту самолетов Uzbekistan Airways Technics.

Центр «Узаэронавигация» будет передан в ведение Кабинета Министров. На базе ГУП «Авиакомпания специальных авиационных работ» создается ООО Uzbekistan Helicopters.

Указом также предусматривается усиление государственного регулирования и создание конкурентной среды в авиационной отрасли путем передачи Госавианадзору полномочий по выдаче разрешений на разовые полеты и строительству объектов вблизи аэродромов, а также совершенствования структуры и увеличения штатной численности Госавианадзора.

По информации источников «Газеты.uz», президент также поручил до 15 января подготовить предложения по созданию Министерства транспорта Узбекистана.