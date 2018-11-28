Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по кардинальному совершенствованию гражданской авиации Республики Узбекистан», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».
28 ноября компанию посетил премьер-министр Абдулла Арипов, который провел собрание, на котором обсуждена реализация указа.
Документом предусмотрена реорганизация Национальной авиакомпании и создание на ее базе отдельных акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports (по управлению аэропортами).
Государственные унитарные предприятия, входящие в состав авиакомпании, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью. Это касается, в том числе, авиапредприятия по техобслуживанию и ремонту самолетов Uzbekistan Airways Technics.
Центр «Узаэронавигация» будет передан в ведение Кабинета Министров. На базе ГУП «Авиакомпания специальных авиационных работ» создается ООО Uzbekistan Helicopters.
Указом также предусматривается усиление государственного регулирования и создание конкурентной среды в авиационной отрасли путем передачи Госавианадзору полномочий по выдаче разрешений на разовые полеты и строительству объектов вблизи аэродромов, а также совершенствования структуры и увеличения штатной численности Госавианадзора.
По информации источников «Газеты.uz», президент также поручил до 15 января подготовить предложения по созданию Министерства транспорта Узбекистана.
Shuhrat Bayxanbayev
Не проще просто впустить других игроков на наш рынок авиаперевозок? Чтоб конкуренция была. ООО наверное подразумевает нескольких учредителей и наверняка и частные лица будут. У нас в стране самые дорогие перевозки пасажиров. Другие авиакомпании вынуждены также задирать цены на рейсы в Ташкент и обратно. еще о развитии туризма говорим. Да дешевле из Москвы куданить в Европу слетать..
Anatoly Tsoyi
Согласен с автором выше. Почему мы в плане авиации ведем ту же политику, что и с автопромом? Где конкуренция? Почему нет лоукостеров и других компаний просто подешевле? Вроде как в предыдущей новости, в которой говорилось о предстоящей реорганизации как раз говорилось про то, что хотят впустить лоукостеров.
У нас не то, чтобы дорогие билеты, у нас ОЧЕНЬ дорогие билеты, и доходит даже до маразма, когда рейс Ташкент-Алматы-Ташкент на нашей авиалинии стоит 245 долларов, в то время как Алматы-Ташкент-Алматы — на сто долларов дешевле. Свои никуда не денутся и купят? Очень неприятная политика!
Я уж молчу про отсутствие каких-либо акций на международные полеты. На аэрофлоте из Москвы можно в несезон слетать до Штатов и назад за 400 долларов. Мы же за эти деньги летаем максимум по СНГ. Благо хоть L класса билеты появились, на копейку подешевели билеты если брать задолго до полета, но то насколько они за это же время выросли.. в общем. лучше помолчать)