В терминале вылета международного аэропорта «Ташкент» запущена система удалённого таможенного контроля, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

В сообщении говорится, что технология позволяет проводить таможенный контроль пассажиров и их багажа «без прямого участия инспекторов посредством камер наблюдения и анализа информации о рейсах».

«Камеры, установленные по всему периметру аэровокзала, позволяют таможенным органам в режиме реального времени контролировать ситуацию дистанционно и реагировать только на отдельных пассажиров», — отмечается в сообщении.

В компании заверяют, что нововведение даёт возможность улетающим проходить таможенную границу быстрее.