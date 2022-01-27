Правительство Узбекистана 26 января издало постановление «О мерах по созданию условий для развития авиаспоттинга». Документ официально разрешает занятие с 1 мая на территории международных аэропортов авиаспоттингом — наблюдением за передвижением и полётами воздушных судов и авиационной техникой с использованием фото- и видеосъёмки.

В постановлении подчёркивается, что решение принято для «формирования позитивного имиджа, повышения туристского потенциала и инвестиционной привлекательности Узбекистана, узнаваемости отечественных аэропортов и авиакомпаний среди международной общественности».

Первый официальный споттинг в аэропорту Ташкента, 22 октября 2021 года. Фото: Uzbekistan Airports.

В соответствии с документом, на территории всех международных аэропортов страны, независимо от формы их управления, а также на прилегающих к ним территориях с учётом требований безопасности полётов, рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и передового зарубежного опыта будут поэтапно созданы специализированные места для занятия авиаспоттингом (смотровые площадки).

С 1 мая должны полноценно заработать смотровые площадки в международных аэропортах Ташкента и Самарканда, а с 1 июля — на территории всех остальных международных аэропортов.

29 сентября прошлого года «Газета.uz» опубликовала большой материал о том, что такое авиаспоттинг, и зачем люди фотографируют самолёты. Известные авиаспоттеры Узбекистана рассказали о своём многолетнем увлечении, о том, что во многих странах профессионалы и все желающие могут свободно снимать самолёты, но в Узбекистане это до сих пор запрещено.

Менее чем через месяц, 22 октября компания Uzbekistan Airports организовала первый официальный споттинг в аэропорту Ташкента. В съёмке самолётов и вертолётов приняли участие 15 споттеров и авторов блогов на авиационную тему. В Uzbekistan Airports отмечали, что идея проведения споттинга возникла после публикации «Газеты.uz».

Фото: Uzbekistan Airports.

Председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Джураева сказала: «Когда 22 октября прошлого года мы провели первый в истории Узбекистана официальный споттинг, сложно было представить, что спустя три месяца так кардинально изменится ситуация для людей, влюбленных в авиацию. Если раньше им даже запрещено было стоять за километры от аэропорта и фотографировать самолеты, то теперь аэропорты открывают двери и становятся френдли».

«Я очень рада, что в Узбекистане поддержали авиаспоттеров, причём на самом высоком уровне. Далеко не во всех странах в законодательной базе имеются подобные документы. Это очень большой шаг для имиджа страны, для развития туризма. Я рада тому, что и Uzbekistan Airports внёсла свою лепту в разработку этого важного документа. Теперь наша задача — совместно с другими ведомствами воплотить в жизнь все изложенное в постановлении правительства», — отметила она.

Согласно правительственному документу, до 1 февраля должны быть определены территории, прилегающие к аэропортам, где можно организовать смотровые площадки. При этом они должны быть оснащены всей необходимой инфраструктурой — подъездной дорогой, автостоянкой, санузлами, точками общественного питания, системой видеонаблюдения и другими.

Создание смотровых площадок осуществляется за счёт собственных финансовых ресурсов и технических возможностей аэропортов и других средств, не запрещенных законодательством, а на прилегающих территориях — за счёт средств местных бюджетов с привлечением частного сектора и других разрешённых средств.

Фото: Uzbekistan Airports.

Министерству транспорта совместно с Министерством туризма и спорта, МВД и Uzbekistan Airports поручено в течение месяца утвердить требования к смотровым площадкам и местам их дислокаций, предусматривающие в том числе выработку регламента допуска авиаспоттеров и согласование их допуска в период полёта литерных рейсов (рейсов высокой важности).

С 1 мая должны быть учреждены ежеквартальные сезонные конкурсы для местных любителей и профессиональных авиаспоттеров, а также ежегодные конкурсы с привлечением зарубежных авиаспоттеров. Кроме того, в аэропортах будут регулярно проводиться дни открытых дверей для учащихся и студентов.

Министерству транспорта совместно с Министерством туризма и спорта и Uzbekistan Airports также поручено обеспечить «постоянное изучение деятельности крупных аэропортов мира с высокой интенсивностью полетов, в которых созданы условия для авиаспоттинга и авиаспоттеров, а также внедрить результаты изучения в развитие этой деятельности в Республике Узбекистан».

Кроме того, Uzbekistan Airports совместно с Министерством обороны и хокимиятом Ташкента поручено в двухмесячный срок внести в Кабинет министров предложение о создании Национального музея авиации Узбекистана.

От редакции

«Газета.uz» не может не напомнить, что в январе 2016 года был введён запрет на фотографирование и видеосъемку на борту самолётов отечественной авиакомпании (ныне Uzbekistan Airways). О его отмене не сообщалось.

Пассажирам также запрещается фотографироваться на фоне трапов, самолётов и инфраструктуры аэропорта. Летом прошлого года депутат Расул Кушербаев рассказывал, как пытался сфотографироваться на фоне самолёта Uzbekistan Airways в аэропорту, и сотрудники безопасности заявили, что это запрещено, поскольку аэропорт имеет стратегическое значение. Он назвал запрет «устаревшим, придуманным непрофессионалами и смешным».

При этом на территории аэровокзалов в последние годы снимать не запрещается. Отсутствие запрета подтвердили в пресс-службе Uzbekistan Airports. Пассажиры свободно могут делать фото и видео снаружи и внутри здания, а также снимать самолёты из окон терминалов. Исключение составляют зоны досмотра и контроля.