Председатель правления Uzbekistan Airports Ранохон Джураева презентовала президенту Шавкату Мирзиёеву план трансформации компании, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня в компанию входят 11 аэропортов, каждый из которых осуществляет самостоятельную деятельность. Согласно презентации, эти аэропорты предлагается объединить под управление единого руководящего органа.

Для повышения финансовой устойчивости исходя из международного опыта планируется снизить затраты с 32 до 15%, оптимизировать закупки, снизить аэропортовый сбор на 27%, в том числе до 50% в рамках паломнического туризма.

Особое внимание уделено вопросу увеличения доходов. В частности, планируется увеличить выручку от торговли и услуг за счет строительства грузового терминала в международном аэропорту «Ташкент», увеличения транзита между Европой и Восточной Азией, расширения площади аэровокзала.

Согласно представленной презентации, основными задачами Uzbekistan Airports в 2021 году указаны:

формирование структуры себестоимости аэропортовых услуг (отказ от «котлового» метода учёта расходов — метод, когда все затраты, связанные с выпуском продукции, включаются в состав расходов на производство без распределения. Он не предполагает ведения аналитического учета). В частности, если по международному стандарту фонд оплаты труда и социальные налоги занимает 40% в структуре себестоимости аэропортовых услуг (в Uzbekistan Airports — 21,2%), амортизация основных фондов — 15% (40,3%), текущие расходы — 30% (5,1%), прочие — 15% (32,4%);

(отказ от «котлового» метода учёта расходов — метод, когда все затраты, связанные с выпуском продукции, включаются в состав расходов на производство без распределения. Он не предполагает ведения аналитического учета). В частности, если по международному стандарту фонд оплаты труда и социальные налоги занимает 40% в структуре себестоимости аэропортовых услуг (в Uzbekistan Airports — 21,2%), амортизация основных фондов — 15% (40,3%), текущие расходы — 30% (5,1%), прочие — 15% (32,4%); централизация закупок и аудит всех расходны х договоров, исключение посредников;

внедрение IT-технологий;

увеличение фонда оплаты труда за счёт внедрения методики мотивации, оптимизация численности персонала;

за счёт внедрения методики мотивации, оптимизация численности персонала; снижение ставок аэропортовых услуг и тарифов на 27% на 50% для «зиёрат-туризма»;

на 27% на 50% для «зиёрат-туризма»; для аэродромных комплексов временное (на 5 лет) снижение амортизационных отчислений с 5% до 0,5%, налогов на недвижимое имущество с 2% до 0,2% и освобождение от уплаты налогов на землю, которые составляют в структуре себестоимости 1 тонны МВМ (максимальной взлетной массы) до 20%.

Меры по снижению стоимости наземного обслуживания (на примере A320):

взлёт-посадка — с 1220 до 1035 долларов;

приём выпуска (в региональных аэропортах) — с 299 до 237 долларов;

авиационная безопасность — с 122 до 104 долларов;

обслуживание пассажиров за прилёт сделать бесплатным (раньше — 569 долларов);

обслуживание пассажиров на вылет — с 2730 до 2320 долларов;

сбор за использование аэровокзалом — с 1706 до 1365 долларов;

обеспечение безопасности пассажиров — с 1137 до 569 долларов;

услуги по предполётному информационному обслуживанию оставить на уровне 32 долларов;

и другие изменения.

Шавкат Мирзиёев дал указания касательно развития инфраструктуры аэропортов, наращивания объемов пассажирских и грузовых перевозок, организации в региональных аэропортах кейтеринга и других видов сервиса.

Председатель правления Uzbekistan Airports Ранохон Джураева назвала важней задачей обновление аэропорта Ташкента.

«У нас запланирована на этот год и на 2022 год программа реконструкции аэровокзала — мы его увеличиваем по пропускной способности в 2 раза (с 600 до 1200 пассажиров в час), увеличиваем зону для инвестиционной деятельности, увеличиваем зону для отдыха пассажиров, общественного питания, зоны ожидания пассажиров и, конечно, обеспечим нормальный доступ на вылет и на прилёт. Кроме этого, мы планируем в аэропорту построить новый грузовой терминал с тем, чтобы поддержать темпы роста грузоперевозок», — рассказала она.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что авиакомпанию Uzbekistan Airways трансформируют и переведут на гибридную модель обслуживания. Для сокращения расходов планируется сократить штат, закрыть неэффективные представительства за рубежом, отменить 9 нерентабельных рейсов, покупать топливо-смазочные материалы на основе тендера. Ожидается запуск низкобюджетных рейсов и увеличение числа внутренних рейсов с 17 до 49 в неделю.