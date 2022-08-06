В июле стартовал второй этап реконструкции международного терминала аэропорта Ташкента («Ташкент-2»). Она завершится, как ожидается, в конце следующего года, рассказали журналистам представители Uzbekistan Airports в ходе пресс-туда в пятницу.

Первый этап реконструкции был завершён в сентябре прошлого года — отремонтирована правая сторона зала вылета, проведён капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы-1, для удобства отбывающих спустя много лет вновь открыта эстакада, ведущая на второй этаж, оборудованная системой учёта автомобилей.

В результате реконструкции пропускная способность воздушной гавани увеличится в два раза — с 1200 до 2400 пассажиров в час, сообщил генеральный директор строительной компании «Узпромхолодмонтаж» — подрядчика проекта реконструкции — Руслан Кулиев.





Реконструкция включает в себя увеличение территории терминала за счёт нового строительства, расширения залов регистрации и ожидания, зоны выдачи багажа и сектора пограничного контроля. Общая площадь увеличится с 44 тысяч до 74,3 тысячи кв. м.





Намечено расширить зоны магазина Duty Free, общепита, открыть «городок ремесленников» с прилавками для продажи сувениров и первый на территории аэропорта капсульный отель площадью 150 кв. м. В терминале появятся точки реализации SIM-карт и мобильных устройств, в том числе здесь можно будет зарегистрировать IMEI-коды.

Второй этаж терминала вылета, где на данный момент ведутся строительные работы, будет готов уже к 1 сентября, заверил Руслан Кулиев. Затем планируется строительство нового здания и снос зоны кейтеринга. Вместо неё появится ещё один зал прилета с четырьмя багажными каруселями. Все части будут объединены в единый крупный терминал.





На сегодняшний день уже осуществлены работы по переносу зала повышенной комфортности Business Lounge в CIP-зал старого здания.

В зоне регистрации пассажиров будут установлены 50 новых стоек регистрации. В зоне ожидания появится дополнительное количество мест. Будет установлено 5 новых каруселей для обработки багажа, сообщил Руслан Кулиев.





Реконструкции ожидает также привокзальная площадь. Работы начались с малой стоянки в зоне прилёта. Далее будет реконструирована площадь перед залом прилёта. Она будет разбита на три части: автоматизированная парковка на 150 мест, пешеходная зона со скамейками, фонтанами и зелёными зонами, а также отдельные полосы для автобусов и такси.





Фото: Uzbekistan Airports.

Существующая автобусная остановка будет модернизирована, её вместимость будет увеличена до 30 автобусов. Руслан Кулиев объяснил это тем, что автобусы будут «встречать рейсы и уезжать».

Весной прошлого года глава Uzbekistan Airports Рано Джураева сообщала, что программа реконструкции предусматривает обеспечение «нормального доступа на вылет и на прилёт». Вскоре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусмотрено упрощение допуска в аэропорты, а также на железнодорожные и автобусные вокзалы. На представленных компанией эскизах видно, что забор по периметру аэропорта будет заменён столбиками.





Фото: Uzbekistan Airports.

Сейчас проходит завершающий этап передачи автостоянок на баланс Uzbekistan Airports от хокимията города. Компания уже подписала акт приёма-передачи стоянок с Центром по управлению муниципальными активами.

По результатам аукциона оператором такси, обслуживающим аэропорт, стала компания Bobur Diyor. Она работает в сфере пассажироперевозок с 2017 года. В парке компании более 100 легковых автомобилей. Тарифы на перевозку компания будет согласовывать с Uzbekistan Airports.





«Стойка вызова такси будет располагаться внутри терминала прилёта. Подойдя к ней, пассажир сможет оплатить удобным способом поездку и ввести нужный адрес. После чего ему выдается чек с адресом и подтверждением оплаты. С этим чеком он садится в первое приехавшее такси, и его по навигатору отвозят. Также есть вариант, что пассажир может просто сесть в машину и оплатить проезд непосредственно водителю. Другие службы такси на полосу заезжать не смогут, так как при въезде будет установлена система с шлагбаумами, распознающая машины», — сказала руководитель службы по связям с общественностью и СМИ Uzbekistan Airports Евгения Колосова.





Компания уже закупила парковочное оборудование, его монтаж начнётся в ближайшее время. Оно позволит осуществлять въезд и выезд и приём оплаты без участия персонала.

Оплата будет приниматься в автоматизированном терминале наличным, посредством банковских карт и мобильных приложений. Управляющая компания разрабатывает систему тарифов, которая будет учитывать время парковки (часы, сутки).

Планируется, что через мобильное приложение можно будет заранее бронировать место на парковке, а также дистанционно производить оплату. Парковки также будут оборудованы зарядными станциями для электромобилей.