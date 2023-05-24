Changi Airports International (CAI) из Сингапура поможет разработать технико-экономическое обоснование строительства нового аэропорта Ташкента, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева и генеральный директор Changi Airports Юджин Ган 24 мая обменялись соглашениями в рамках узбекско-сингапурского бизнес-форума, прошедшего в Ташкенте и приуроченного к визиту президента Сингапура Халимы Якуб в Узбекистан.

Рано Джураева отметила, что у Ташкента огромный экспортный потенциал как у международного хаба, способного связать Европу и Азию, однако существующий аэропорт имеет много ограничений, поскольку с развитием столицы оказался практически в центре города.

«Анализируя пассажиропоток, мы приходим к выводу, что прирост идёт очень быстро. Уже сегодня в пик-час терминалы с трудом вмещают пассажиров, а для воздушных судов не хватает стоянок. Поэтому мы прорабатываем вопрос строительства нового аэропорта. В качестве консультантов мы пригласили лучший аэропорт в мире — Changi Airports International. Их задача — помочь нам разработать технико-экономическое обоснование с учётом создания международного хаба и применения самых современных аэропортовых технологий при строительстве новой воздушной гавани», — заявила она.

При этом представители CAI параллельно займутся консультированием для оптимизации работы существующего аэропорта в плане авиационной и неавиационной деятельности, сказала глава Uzbekistan Airports.

Пассажиропоток главной воздушной гавани страны по итогам 2022 года составил 5 млн пассажиров, превысив показатели допандемийного периода. В этом году, по прогнозам аналитиков Uzbekistan Airports, ожидается порядка 8 млн пассажиров.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Uzbekistan Airports, после подписания договора стороны уже в ближайшее время начнут работу по двум направлениям: оптимизация работы существующего аэропорта, включая повышение конкурентоспособности и качества обслуживания пассажиров, внедрение передовых технологий и увеличение пассажиропотока, а также ТЭО проекта нового аэропорта Ташкента в 2023—2024 годы. Как мы отмечали, стоимость проекта может составить до 1 млрд долларов.

«Changi Airports International рада сотрудничеству с Uzbekistan Airports. Узбекистан является одной из самых быстрорастущих стран в регионе Центральной Азии с большим потенциалом для бизнеса и туризма. Мы с нетерпением ждём возможности поделиться нашим опытом в области развития и управления аэропортом для оптимизации пропускной способности, операционных стандартов и финансовых показателей существующего ташкентского аэропорта, а также поддержать планы по развитию нового аэропорта», — отметил генеральный директор Changi Airports International Юджин Ган.

Changi Airports International — международный аэропорт, один из авиационных хабов в Азии и единственный аэропорт Сингапура. С момента его открытия в 1981 году аэропорт стал примером в авиационной индустрии, получив более 280 наград за период с 1987 по 2007 год. В 2019 году в аэропорту было зарегистрировано 68,3 миллиона пассажиров, что сделало его седьмым по загруженности аэропортом в мире по количеству международных пассажиров.