Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана сообщил о результатах изучения ситуации с допуском такси на территорию международного аэропорта Ташкента.

В комитете заявили, что получили жалобы от потребителей из-за увеличения размера платы за парковку на территории аэропорта и «введения искусственных барьеров» для въезда других перевозчиков после запуска в сентябре 2022 года единой службы такси.(компания Bobur Diyor).

Оператора такси компания Uzbekistan Airports выбрала по итогам аукциона. Остальные службы такси, в том числе работающие через агрегаторы (MyTaxi, Яндекс Go и другие) могут забирать пассажиров с парковки или за её пределами.

Комитет по конкуренции, заявил, что действия Uzbekistan Airports нарушают закон. В частности, условия для въезда к терминалу созданы только для одной компании, а машины других служб, у которых есть лицензия и которые соответствуют требованиям Uzbekistan Airports, не допускаются.

Платежи с Bobur Diyor не взимаются, к ней применяется фиксированный тариф на перевозку, а любые изменения цен согласовываются с Uzbekistan Airports.

Увеличение размера платы за парковку на стоянках у аэропорта комитет расценил как ограничение конкуренции. Стоимость часа парковки (первые 10 минут бесплатно) составляет 10 тысяч сумов за час на стоянках у терминала и 5 тысяч — на стоянках подальше.

По действующему закону «О естественных монополиях», компании с этим статусом не должны использовать своё положение для ограничения конкуренции на рынках, не относящихся к сфере естественной монополии. Кроме того, согласно закону «О конкуренции» запрещается координация экономической деятельности субъектов при ограничении конкурентной среды, указали в комитете.

Комитет по конкуренции ещё 23 декабря 2022 года внёс обязательные предписания Uzbekistan Airports:

обеспечить создание равных условий для въезда автомобилей компаний в сфере такси, которые соответствуют требованиям и имеют лицензию;

исключить из техзадания на организацию службы такси, а также из договора аренды помещения пункты о применении фиксированных тарифов на перевозку пассажиров и изменении тарифов по согласованию с Uzbekistan Airports;

обеспечить информирование потребителей о наличии других перевозчиков такси на первой линии подъезда к терминалу прибытия;

пересмотреть размер платы за стоянки возле аэропорта.

Компания Uzbekistan Airports, недовольная решением и предписанием комитета, обратилась в Ташкентский межрайонный административный суд.

Решением суда от 28 марта обращение Uzbekistan Airports было отклонено, решение и предписание комитета оставлены в силе. Дело также рассматривалось апелляционной инстанцией Ташкентского городского административного суда, 12 июня апелляционная жалоба была отклонена.