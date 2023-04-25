Первая в Узбекистане региональная авиакомпания Silk Avia (дочерняя компания Uzbekistan Airports) 25 апреля выполнила первые регулярные рейсы. 22 апреля перевозчик объявил начало продаж билетов и за два дня реализовал порядка 250 билетов.

24 апреля компания, позиционирующая себя как бюджетная, осуществила демонстрационный рейс на самолёте ATR 72−600 из Ташкента в Самарканд и обратно. Среди 70 пассажиров — именно столько вмещает этот французско-итальянский самолёт — были и корреспонденты «Газеты.uz».

«Обеспечить авиационную подвижность населения»

Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева в беседе с журналистами перед полётом заявила, что Silk Avia призвана стать «ключевой шестерёнкой в большом механизме развития не только сети аэропортов Узбекистана, но и развития туризма и стимулирования деловой активности».





Новый перевозчик должен «обеспечить авиационную подвижность населения» страны, связав между собой регионы, сказала она и привела сравнение с «авиамаршруткой, которая летит, к примеру, из Ташкента в Ургенч, по пути заезжая в Самарканд или Бухару, оставляя и забирая пассажиров».





На данный момент Silk Avia располагает тремя самолётами ATR 72−600, приобретёнными у Bangkok Airways, возраст которых составляет около трёх лет. До конца года компания должна получить пять таких же новых самолётов, после чего «расписание полётов будет более полноценным и частым», отметила Рано Джураева.





Эти самолёты используются в Узбекистане впервые. Компания пригласила 12 пилотов российской UTair, которая уже много лет эксплуатирует самолёты этого типа. До начала коммерческих рейсов инструкторы концерна ATR вводили в строй пилотов по всем маршрутам.





12 пилотов вместе с бортпроводниками создали 6 экипажей, по 2 на каждый самолёт. Компания стремится довести количество экипажей до 4 на самолёт. Идут переговоры с дополнительными иностранными экипажами.

Приоритетом является подготовка отечественных пилотов, но на это нужно время. «С точки зрения безопасности полётов очень важно, чтобы пилоты имели достаточное количество часов налёта, чтобы завод допустил их к полётам», — сказала руководитель компании.





При составлении расписания Silk Avia консультировалась с туркомпаниями, чтобы определить самые востребованные маршруты и удобное время вылетов и прилётов.

На первом этапе открыты ежедневные рейсы из Ташкента в Ургенч через Самарканд и 5 раз в неделю — через Бухару. Кроме того, в расписании есть рейсы из столицы в Наманган и Карши (4 раза в неделю), а также в Термез и Навои (2 раза в неделю).





Постепенно расписание будет расширяться, «рейсы даже если не будут ежедневными, то обязательно утром и вечером, чтобы пассажиры могли улететь и вернуться», сообщила Рано Джураева.

Она добавила, что расписание будет учитывать время рейсов других авиакомпаний Узбекистана и иностранных перевозчиков, чтобы жители регионов имели удобный доступ к направлениям в любую точку мира.

«Вид общественного транспорта»

Аналогию с общественным транспортом использовали и официальные лица, выступившие на церемонии. Заместитель министра транспорта Узбекистана Жасур Чориев признал, что, «к сожалению, не на всех направлениях есть регулярное автобусное и железнодорожное сообщение». Кроме того, периодически можно наблюдать нехватку билетов на разные виды транспорта.





«Новую авиакомпанию можно причислить к общественному транспорту. Она должна закрыть пробелы в транспортном сообщении между регионами», — отметил он.

«Это долгожданный проект. Наш президент неоднократно давал поручения, в том числе по развитию авиамобильности, внутренних рейсов, восполнению направлений, в которых мы остро нуждаемся», — сказал замминистра.

Первый заместитель генерального директора Агентства стратегических реформ при президенте Абдулла Абдукадыров вспомнил газетный материал от 1985 года, в котором говорилось, что на то время между регионами ежедневно выполнялось от 6 до 10 рейсов.





«Регионы были связаны не только с Ташкентом, но и между собой. Поэтому больно, что утеряли всё это. И очень радостно, что мы возобновляем эти связи», — сказал он.

Он назвал диапазон цен на билеты — 30−50 долларов — вполне конкурентным и сравнил самолёты с трамваем: «Сел и полетел», отметив, что для ATR 72−600 не нужно подгонять трап — трапом служит дверь, а багаж можно загружать с земли.

Стать пассажиром демо-рейса был приглашён и министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов, в бытность которого министром туризма и культурного наследия было положено начало созданию Silk Avia.





Он напомнил, что президент Шавкат Мирзиёев ставил задачу перед Uzbekistan Airports, Минтрансом и Минтуризма создать удобную и доступную авиакомпанию, которая соединит крупные города и туристические центры страны.

«Нам нужны всякие авиакомпании — большие, маленькие, региональные, пусть их будет больше», — сказал министр, подчеркнув, что благодаря решениям руководства страны в Узбекистане постепенно формируется конкурентный рынок авиаперевозок.

На церемонии также выступили директор Агентства гражданской авиации Тохир Назаров, экономический советник посла Франции в Узбекистане Франсуа Савье и представитель концерна ATR (Avions de Transport Régional) Димитрий Бурси.

Из Ташкента до Самарканда — за 45 минут





ATR 72−600 — двухмоторный турбовинтовой ближнемагистральный лайнер. Предназначен для перевозки до 70 пассажиров одного класса на расстояние до 1400 км с крейсерской скоростью 550 км/ч и управляется двумя пилотами.





В салоне четыре ряда кресел (2+2), обитых искусственной кожей. Имеются небольшие откидные столики. Расстояние между креслами достаточное — пассажир ростом 190 см смог уместиться без проблем.





Кресла на последнем ряду не откидываются. Пространство перед первым рядом позволяет вытянуть ноги.





Рейс US-131 по маршруту Ташкент — Самарканд длился 45 минут. Капитаном воздушного судна был Алексей Савченко, пилот-инструктор UTair,





Полёт выполнялся на высоте 16 тысяч футов, или около 4,9 км, что ниже, чем у средне- и дальнемагистральных самолётов. Скорость — 400−420 км/ч.





Полёт обслуживался двумя бортпроводницами. Форма включает красный пиджак, серые джинсы и шёлковый шарф, напоминающий изображение развевающейся шёлковой ткани хан-атлас на ливрее самолёта. Пассажирам предлагается только вода.





По прилёте в Самарканд воздушное судно по традиции встретили водной аркой.









Через некоторое время самолёт рейсом US-131 вернулся из Самарканда в Ташкент. Обратный рейс занял 40 минут.