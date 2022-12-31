С 2020 года мир будто живёт в учебнике истории: пандемия унесла миллионы жизней, локдаун заставил переосмыслить ценности, в конце 2021 года столицу Узбекистана и другие регионы накрыло пыльной мглой, что усилило нашу озабоченность экологической ситуацией. Для Центральной Азии уходящий год начался с январских событий в Казахстане и крупнейшей аварии в энергосистеме региона. После вторжения России в Украину оттуда началась эвакуация граждан других стран, дальше последовала релокация россиян в государства региона. Лето 2022 года запомнилось трагическими событиями в Каракалпакстане, а конец года — вновь обострившимся энергетическим кризисом. «Газета.uz» собрала фотографии о событиях уходящего года, о которых мы писали.

Блэкаут 26 января стал самым значимым событием начала года для Узбекистана. Авария в энергосистеме страны привела к частичному обесточиванию Южного Казахстана и полному отключению электроэнергии в Узбекистане и Кыргызстане. На полное восстановление электроснабжения потребителей Казахстану потребовалось четыре часа, Кыргызстану — более суток, Узбекистану — более четырёх суток.

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11 февраля в трёхэтажном частном лечебно-диагностическом центре Шахриханского района Андижанской области «Зитерия» произошёл взрыв газа. По данным Генеральной прокуратуры, погиб 1 человек и 11 получили ранения.

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Для ташкентцев 2022 год запомнится масштабными работами по реконструкции улиц и перекрёстков. Власти города планировали переделать за год 140 перекрёстков, чтобы решить проблему заторов, но эта цифра достигнута не была. После критики общественности был пересмотрен проект реконструкции проспекта Навои (на фото). К его реализации были привлечены российские специалисты — известный урбанист Аркадий Гершман и транспортный инженер Александр Девяткин. По данным Минтранса, на перекрёстках, которые были реконструированы, не было дорожно-транспортных происшествий. Но на более серьёзные меры — такие как организация выделенных полос для автобусов по центру улиц и снижение скорости — город не решился. Лишь к концу года после поручения президента на улицах столицы начали наносить разметку для выделенных линий автобусов. Как они будут работать, покажет время.

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После начала Россией войны против Украины многие узбекистанцы, проживающие в этой стране, вернулись на родину эвакуационными рейсами, организованными властями. Первый рейс приземлился в Ташкенте 1 марта. Общее число эвакуированных составило 6030.

Обильные осадки 20 апреля привели к селям и наводнениям в Джизакской и Самаркандской областях. В Джизаке за два часа выпало 10% годового объёма осадков, сель унёс жизни 5 человек, включая двоих детей, полностью разрушил более 50 домов. Ещё порядка 200 домов получили разные повреждения.

Проект поправок в Конституцию, которым предлагалось отменить суверенный статус Каракалпакстана, привёл к трагическим событиям 1−2 июля в Нукусе. Молчание властей в ответ на многочисленные обращения жителей на фоне отключения интернета в республике накалило обстановку. Десятки тысяч людей вышли на улицы. Для разгона демонстраций использовались так называемые специальные средства — гранаты со слезоточивым газом и дымом, резиновые пули. Взрываясь рядом с людьми, гранаты приводили к травмам и смертельным случаям. Были и случаи применения огнестрельного оружия. Расследование до сих пор продолжается.

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Узбекистан впервые в истории победил на Всемирной шахматной олимпиаде. Мужская сборная страны стала единственной командой, выступившей без поражений. Турнир проходил в Индии.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил обряд умры в ходе визита в Саудовскую Аравию в августе.

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В конце августа в Узбекистане открылся первый хоспис. Здесь неизлечимо больные дети получают бесплатную паллиативную помощь.

В сентябре после пяти лет реконструкции в Ташкенте открылось бывшее Комсомольское озеро в Национальном парке Узбекистана. В парке оказались повреждёнными и высохшими многие деревья, озеро стало меньше и мельче.

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14−17 сентября Самарканд принимал саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ему предшествовало несколько лет реконструкции города, строительство нового аэропорта и «Вечного города» в Самаркандской области

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Кенгаши депутатов Ташкента и ряда других регионов Узбекистана одобрили снижение разрешённой скорости движения на некоторых участках с 70 до 60 км/ч, а в отдельных местах — до 50 км/ч. Одобрение проходило со скрипом, депутаты не понимали, для чего это нужно делать. Но после критики уступили. Тем не менее, решение до сих пор не вступило в силу, потому что его должна одобрить республиканская комиссия во главе с премьер-министром Узбекистана.

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18 октября президенту Шавкату Мирзиёеву представили проект генерального плана Ташкента на период до 2045 года. В проект интегрирована концепция «Нового Ташкента» — города, который планируется построить к востоку от столицы, между реками Чирчик и Карасу. Мы публиковали детальный разбор проекта.

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В конце октября на складе боеприпасов в воинской части в Сырдарьинской области произошёл взрыв. Были ранены десятки человек, пострадало 3742 жилых и нежилых здания. Власти помогли жителям в замене стёкол и ремонте зданий.

В ноябре в парижском Лувре открылась выставка «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей». Её посетили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Франции Эммануэль Макрон. Одновременно в Институте арабского мира в Париже открылась выставка «Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота».

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Снимки свадебной фотосессии россиян Доминика Мажинтаса и Евгении Рыбаковой на ташкентском рынке Чорсу в ноябре облетели интернет и собрали множество восторженных отзывов. «Это было очень круто, тепло, уютно. Ваш народ просто потрясающий», — рассказала Евгения Рыбакова в интервью.

В конце ноябре в Бухаре начался судебный процесс по уголовному делу об июльских событиях в Нукусе. На скамье подсудимых — 22 человека, включая журналистов и блогеров, преподавателей, безработных, спортсменов и сотрудника МВД Каракалпакстана.

Главной темой начала декабря в Узбекистане стал энергетический кризис. Морозы и рост потребления газа и электроэнергии привели к отключениям энергии по всей стране. Была ограничена работа газовых заправок. С потеплением ситуация нормализовалась.

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На фоне энергокризиса власти обратили внимание на проблему общественного транспорта Ташкента. К решению проблемы президент поручил привлечь силовые структуры — МВД, МЧС и Нацгвардия.