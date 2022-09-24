Управление безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента на сессии столичного кенгаша народных депутатов 16 сентября предложило ограничить максимально разрешенную скорость на некоторых улицах Ташкента до 60 км/ч (сейчас — 70 км/ч). Но некоторые депутаты выступили против, другие выразили сомнение в эффективности этой меры, из-за чего кенгаш отложил рассмотрение вопроса до следующей сессии.

Заместитель начальника УБДД Шерзод Насиров сообщил, что постановлением президента от 4 апреля «О мерах по надёжному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах» было поручено усовершенствовать инфраструктуру улично-дорожной сети и улучшить её качество, создать надёжные условий для безопасности всех участников дорожного движения на основе принципа приоритетности «пешеход — общественный транспорт — велотранспорт — автотранспорт».

По его словам, за восемь месяцев в Ташкенте произошло 645 ДТП, в результате которых число пострадавших выросло с 720 до 775 человек по сравнению с аналогичные периодом прошлого года.

В Яккасарайском районе количество ДТП увеличилось с 36 до 40, пострадавших — с 42 до 48. В Юнусабадском районе зарегистрировано 75 ДТП против 68 в прошлом году, в результате число погибших увеличилось с 8 до 11, а получивших травмы — с 82 до 84. В Яшнабадском районе зафиксировано 73 аварий (было 64) и 95 пострадавших (57). В Янгихаётском районе число ДТП увеличилось с 26 до 33, в них пострадали 49 человек (было 26).

Практически половина всех ДТП — 47,9% — произошла из-за превышения скорости. Например, 8 июня водитель Matiz на улице Бабура превысил скорость, потерял управление и въехал в дерево на обочине, из-за чего погибли водитель и пассажир. 7 августа на улице Фергана йули водитель Spark при повороте направо в неразрешенном месте не уступил дорогу Lacetti, который ехал на высокой скорости. В результате погибли водитель и пассажир Spark, два пассажира этого автомобиля и водитель Lacetti получили травмы.

Согласно обновлённым в этом году Правилам дорожного движения, в Ташкенте, Нукусе и областных центрах максимальная разрешённая скорость для транспорта может быть снижена до 60 км/ч. Правительство могло бы ввести это ограничение по умолчанию, но оно решило доверить принимать решение об этом Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, причём только «в местах с высокой интенсивностью дорожного движения и в людных местах».

Мы писали, что хотя президент Шавкат Мирзиёев на февральском совещании говорил о необходимости снизить скорость до 50−60 км/ч в центре Ташкента, правительство не стало снижать нижний порог до 50 км/ч. Узбекистан остаётся одной из немногих стран, где разрешённая скорость движения составляет 70 км/ч (фактически же, с учётом допустимой погрешности измерения, — 75 км/ч).

Отметим, что в ПДД также неоднозначно прописано требование снижать скорость до 30 км/ч перед школами и детсадами. В них есть оговорка — «при наличии соответствующих знаков». Во многих местах в Ташкенте у школ по-прежнему висят знаки «50». Причём знаки могут быть установлены не со всех сторон школ, а только с одной.





Шерзод Насиров в своём выступлении сообщил, что в 31 европейской стране максимальная разрешенная скорость в городах и других населённых пунктах составляет 50 км/ч. В их числе — Германия, Франция, Финляндия, Австрия, Великобритания, Бельгия, Болгария, Дания, Ирландии и другие. В Казахстане, Грузии, России, Туркменистане и других странах ограничение составляет 60 км/ч.

Зарубежный опыт показал, что тяжесть травм участников ДТП увеличивается в геометрической прогрессии в зависимости от скорости. Если при скорости автомобиля 30 км/ч пешеход при наезде погибает в 20% случаях, то при 50 км/ч эта цифра составляет уже 60%, а при 70 км/ч — 90%.

Замглавы УБДД предложил депутатам одобрить снижение скорости на некоторых улицах Ташкента, чтобы резко сократить количество смертельных ДТП. Как выяснила «Газета.uz», изначально скорость планировалось снизить на 40 улицах, но в итоге были оставлены только 6 крупных улиц — Амира Темура, Бабура, Шота Руставели, Бунёдкор, Фергана йули и Янги Сергели. Перечисленные улицы — это улицы с очень большим трафиком и крайне высокой концентрацией ДТП.

Шерзод Насиров подчеркнул, что человеческая жизнь бесценна, и недопустимо, чтобы даже один человек погибал в ДТП. До 2030 года стоит амбициозная задача свести количество смертельных аварий к нулю, что невозможно сделать без снижения скорости.

«Мы должны определить приоритеты в вопросе снижения разрешённой скорости с 70 км/ч до 60 км/ч. Будем ли мы предотвращать гибель людей на дорогах или выберем быстрое передвижение автомобилей? Повторюсь: жизнь человека бесценна, и будет большим достижением, если через снижение скорости мы спасём жизни людей. Это позволит спасти десятки, сотни человеческих жизней», — заявил он.

Реакция депутатов

Депутат Дилшод Шоумаров спросил, какой процент камер фиксации нарушений ПДД, установленных в городе, работает. Он сказал, что важно обеспечить полное функционирование камер для обеспечения безопасности и наказания нарушителей.

Шерзод Насиров ответил, что ведётся работа по привлечению предпринимателей в эту сферу. По его словам, более 300 субъектов предпринимательства скоро начнут деятельность в сфере фиксации нарушений и установят камеры.

Муратхон Джураев (справа в верхнем ряду).

Депутат Муратхон Джураев сообщил, что он выступил против снижения скорости на состоявшемся до этого заседании комиссии.

«В авариях не бывает скорости 70 км/ч. 70 км/ч — это и так низкая скорость. Эти аварии происходят при скорости 100 км/ч, 150 км/ч, при нарушении ПДД. Жизнь так стремительно развивается, а мы хотим снизить скорость. И качество автомобилей сейчас не как раньше. Время „Жигулей“, „Волги“ и „Москвича“ прошло. У нынешних автомобилей есть современные и инновационные [механизмы]», — сказал он.

По его мнению, предотвращения аварий нужно добиваться не снижением скорости, а методом пропаганды в институтах, школах и других учреждениях, в том числе через телевидение.

Муратхон Джураев считает, что снижение скорости приведёт к пробкам на основных улицах. Он также отметил, что в зарубежных странах на некоторых участках можно передвигаться на скорости 100−200 км/ч, а «у нас на кольцевой тоже 70 км/ч».

«Это также приведёт к коррупции, — продолжил депутат. — Завтра за незначительную скорость тоже будут штрафовать. При проверке штрафов могут быть выявлены коррупционные случаи. Я не буду поддерживать это предложение».

Замглавы УБДД ГУВД подчеркнул, что снижение скорости не приведёт к образованию пробок, поскольку пропускная способность улиц зависит от правильного устройства перекрёстков. Он напомнил, что в этом году ведутся работы по реконструкции 140 перекрёстков. На многих работы уже завершены, и первые результаты позитивные.

Азамат Зиё (слева в нижнем ряду).

Депутат, директор Института истории Академии наук Азамат Зиё отметил, что во время дождя все участники движения снижают скорость, из-за чего образуется пробка. В то же время реконструкция улицы Навои помогла повысить пропускную способность, признал он.

«Значит, дело не только в снижении скорости. Возьмём Старый город… Думаю, здесь также есть большой вклад пешеходов. Я не знаю, насколько поможет снижение скорости до 60 км/ч», — заявил он.

Шерзод Насиров признал, что есть и другие проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, ведутся работы по предотвращению случаев, когда пешеходы переходят дорогу в неположенном месте.

«Я хочу сказать, что если мы снизим скорость хотя бы на 10 км/ч, то мы сможем сравнительно снизить число смертей», — сказал он. В ответ из зала послышались недовольные голоса.

Один из депутатов, который не представился, сказал, что взрослые люди, возможно, и будут соблюдать скоростной режим 60 км/ч, но «молодые люди ездят на большой скорости, их не исправить скоростью в 60 км/ч».

«Они играют в шашки, перескакивают с одной полосы на другую. У всех у нас есть машины, мы это видим… Со снижением скорости до 60 км/ч ничего не изменится», — заявил он.





Депутат, руководитель ООО «Департамент международных водительских удостоверений» Лобар Кабулжанова отметила, что на многих улицах нет или стёрлась разметка пешеходного перехода, из-за чего водители не успевают остановиться и могут сбить пешеходов. Она добавила, что не видела, чтобы инспекторы ДПС принимали меры в отношении пешеходов, которые переходят дорогу на красный свет.

«Я думаю, что в первую очередь должна быть агитация. Во-вторых, приведение в порядок дорожной разметки», — сказал он.

Ректор Ташкентского университета информационных технологий, депутат Тулкин Тешабаев поддержал мнение коллеги касательно пешеходных знаков и переходов. Он не против снижения скорости до 60 км/ч, но не уверен, что этим проблема решится.

Депутат Абдумавлон Касимов заявил, что необходимо сначала рассмотреть вопрос снижения скорости в комиссии кенгаша, а затем выносить предложение на голосование. Другой депутат отметил, что вопрос уже был изучен в комиссии, но там голоса разделились и было предложено в качестве эксперимента снизить скорость только на двух улицах.

Азамат Зиё заявил, что вопросы, по которым в комиссии разделилась голоса, не нужно выносить на обсуждение.





Председатель сессии кенгаша Ташполат Матибаев поддержал слова Абдумавлона Касимова о повторном изучении вопроса в комиссии и выставил это предложение на голосование. Депутаты проголосовали «за» и таким образом перенесли рассмотрение вопроса на следующую сессию.

Если бы депутаты поддержали снижение скорости, вопрос был бы передан на рассмотрение Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, главой которой является премьер-министр Абдулла Арипов.

Почему важно снижать скорость и почему только этого недостаточно

В 2021 году количество официально зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в Узбекистане составило 10001, что на 43,24% больше, чем в 2020 году — 6982. Жертвами аварий стало 2426 человек (из них 263 ребёнка), или на 23,65% больше показателя предыдущего года — 1962. Травмы получило 9230 человек — на 40% больше, чем годом ранее — 6591. Главными причинами ДТП были превышение скорости и неправильная организация движения. На переходах людей сбивали почти так же часто, как и в неположенных местах.

По подсчётам экспертов, увеличение скорости на каждый 1 км/ч приводит к увеличению случаев ДТП со смертельным исходом на 4−5%. Чем ниже скорость транспорта, тем меньше риск получения травмы и смерти пешеходов в случае наезда на них.

Вероятность выживания пешехода при наезде транспорта со скоростью 30 км/ч составляет 99%, но если скорость составляет 50 км/ч, показатель выживаемости снижается до 80%.

В марте на встрече в хокимияте Ташкента руководитель Проектного офиса при Министерстве транспорта Мурад Абидов сообщал, что скорость в 50 км/ч для города — самая оптимальная. «Это научно доказанный факт», — отметил он.

Ограничение скорости в 30 км/ч и ниже возле учебных заведений и в жилых зонах является стандартом по умолчанию в большинстве развитых стран. Однако это не единственное условие. Необходима перестройка улиц с добавлением компонентов, успокаивающих движение (приподнятые пешеходные переходы, обязательные островки безопасности, сужения и изгибы проезжей части, круговое движение на перекрёстках и другие), механизмы обеспечения соблюдения скоростного ограничения и другие.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, дети являются крайне уязвимыми участниками дорожного движения, потому что имеют ограничения, связанные с физическим, умственным и социальным развитием. Из-за низкого роста детям трудно видеть окружающее дорожное движение, а водителям и другим людям трудно их заметить. В случае ДТП более мягкий костный покров головы делает детей более уязвимыми для травмы головы.

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