Мужская сборная Узбекистана в 11-м туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) победила сборную Нидерландов и стала чемпионом турнира. Матч, прошедший 9 августа, завершился со счётом 2,5:1,5.





20-летний Нодирбек Якуббоев (2620), 16-летний гроссмейстер Жавохир Синдаров (2629) и17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов сыграли со своими соперниками вничью.

В решающем матче 27-летний Жахонгир Вахидов (2564) одолел 20-летнего Макса Уормердама (2610) и принёс Узбекистану победу на олимпиаде.

В последний раз Узбекистан выигрывал медаль олимпиады в 1992 году. Тогда сборная в составе Валерия Логинова, Григория Серпера, Александра Ненашева, Сергея Загребельного, Михаила Салтаева и Саидали Юлдашева стала серебряным призёром турнира в Маниле (Филиппины).

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