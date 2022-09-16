Вечером в четверг руководители стран, участвующих в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, посетили комплекс «Вечный город» в новом международном туристическом центре «Великий шёлковый путь». Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В «Вечном городе» воплощён образ древних городов Узбекистана, национальные традиции и вместе с тем отражена история взаимоотношений с дружественными народами. Использованы мотивы церемонии приёма послов Кореи, Китая, Индии и других стран, запечатленной на стенах дворца в городище Афросиаб, говорится в сообщении.

В честь визита лидеров стран ШОС был устроен приём от имени президента Узбекистана. Между главами государств состоялась тёплая беседа, отмечается в сообщении.

Затем состоялась концертная программа, в которой были воспеты «общечеловеческие ценности, такие как взаимоуважение и дружба, мир и любовь», завершившаяся грандиозным салютом.

Ранее в этот же день президенты Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана и Турции и премьер-министр Пакистана посадили в туристическом центре «Великий шёлковый путь» деревья.

Основные мероприятия саммита Шанхайской организации сотрудничества состоятся в пятницу. Как мы уже писали, в нём участвуют руководители 14 государств. Помимо вышеперечисленных, это также председатель КНР и премьер-министр Индии. Это первая очная встреча лидеров стран ШОС с 2019 года,

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