Сразу три страны Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан — 25 января пострадали от масштабного отключения электроэнергии. В результате сбоя на некоторое время закрылись аэропорты Узбекистана, на улицах Ташкента, Бишкека и Алматы перестали работать светофоры, произошли перебои в работе систем отопления, водоснабжения и канализации. В Ташкенте остановились поезда метро, откуда эвакуировали сотни пассажиров.

Прекращение подачи электричества привело к остановке деятельности 64 газовых месторождений в Узбекистане. Падение объёмов добычи газа повлияло на работу теплоэлектростанций. В газопроводах упало давление газа, котельные не могли обеспечить потребителей отоплением. Приостановили работу газовые заправки.

Электроснабжение начало возвращаться в отдельных регионах Узбекистана через несколько часов. На восстановление водо-, газо- и теплоснабжения потребовалось больше времени. По данным Министерства энергетики страны, на полное восстановление электроснабжения потребовалось более двух суток.

Точные причины аварии и место, где она могла произойти, не назывались. По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была создана правительственная комиссия под руководством премьер-министра для расследования причин происшествия и разработки плана по профилактике подобных ситуаций.

Где могла произойти авария?





Через час после отключения электричества Министерство энергетики Узбекистана сообщило об аварии в электросетях соседнего Казахстана, которая привела к отключению электричества в частях Алматы, в Шымкенте, Таразе, Туркестане и затронула Кыргызстан — Бишкек, Ош и другие регионы. Резкое изменение напряжения и частоты на линии Л-530 из Казахстана негативно сказалось на энергосистеме Узбекистана, подключённой к единой энергосистеме региона.

Позже сообщение было изменено. Теперь в нём просто говорится, что причиной отключения стала крупная авария в единой энергосистеме Центральной Азии. Она привела к автоматическому отключению Ташкентской и Сырдарьинской ТЭС, которые подключены к единой энергосистеме. Это, в свою очередь, привело к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС.

Без электричества остались Ташкент, Ташкентская область, Ферганская долина, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская, Бухарская и Кашкадарьинская области. Источники «Газеты.uz» сообщали об отключениях и в Каракалпакстане.

26 января начальник управления Министерства энергетики Абдумалик Назиров на сессии Международного пресс-клуба сообщил, что 25 января в 10:57 на Сырдарьинской ТЭС наблюдалась неисправность.

«Была потеряна большая мощность в 1600 МВт (общая мощность ТЭС — 3200 МВт — ред.). В результате [срабатывания] противоаварийной защиты производственные мощности во всей республике были отделены от системы… Если бы энергоблоки электростанций не остановились благодаря противоаварийной системе защиты, то были бы повреждены генераторы, и потребовалось бы больше времени на устранение аварии», — сказал он.

«Перед сферой энергетики была поставлена большая задача — восстановить подключение всех электростанций и магистральных линий к единой системе, потому что система в результате срабатывания системы противоаварийной защиты разъединилась. В первую очередь, была налажена работа Чарвакской гидроэлектростанции, через которую поступила электроэнергия в центральную часть энергоузла, и поэтапно начало возобновляться энергоснабжение», — сообщил представитель Минэнерго.

Абдумалик Назиров отметил, что после возникновения аварийной ситуации и отключения ТЭС энергоснабжение в Бухарской и Кашкадарьинской областях начало восстанавливаться через Туркменистан, в Ферганской долине — через Кыргызстан. По его словам, без помощи соседних стран этап восстановления занял бы более длительное время.

Казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC вскоре после аварии сообщил, что «ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошёл наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север — Восток — Юг Казахстана».

«В результате произошло аварийное разделение транзита „Север — Восток — Юг Казахстана“ с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 МВт», — говорилось в сообщении. По данным KEGOC, единая энергосистема Казахстана заработала в нормальном режиме в тот же день в 20:41 по времени Нур-Султана.

В тот же день заместитель председателя правления KEGOC Бакытхан Жазыкбаев в интервью программе «Настоящее время» заявил, что на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане произошла авария, которая вывела из строя 4 энергоблока станции. Это привело к увеличению нагрузки на энергосистему Казахстана.

В Кыргызстане также заявили, что авария произошла не на территории страны. Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров сказал: «Точно это произошло не на нашей территории, мы это можем точно сказать, показать и доказать нашим соседям. Где именно это произошло и по какой причине, я думаю, это определит уже комиссия, которая будет создана по просьбе правительств трёх стран, чтобы мы впредь такого больше не допускали».

Он добавил, что энергетики не допустили выхода из строя технического оборудования, поэтому все стратегические объекты страны продолжали работать в штатном режиме.

Эксперт: «Авария произошла на Сырдарьинской ТЭС»

Петр Своик. Фото: Facebook.

«Газета.uz» связалась с казахстанским политологом, экспертом по электроэнергетике Петром Своиком и спросила его о возможных причинах блэкаута, устройстве Центральноазиатского энергетического кольца и о том, что необходимо сделать, чтобы избежать подобных аварий в будущем.

В Узбекистане на Сырдарьинской тепловой электростанции из-за короткого замыкания вылетели 4 блока из 10 и потерялось где-то около 1500 МВт. Это по сообщениям наших диспетчерских служб, я не буду настаивать, что они на 100% правы. Но по крайней мере такова версия нашей стороны.

Сырдарьинская ТЭС. Фото: Минэнерго Узбекистана.

Авария сама по себе такая достаточно серьёзная, но локальная. Она даже для этой станции не роковая, потому что большая часть мощностей осталась работать. Как следствие уже в Казахстане за несколько сотен километров от этого места произошло отключение одной из линий, соединяющих нашу северную энергозону с южной.

Как следствие уже этого отключения отключались и другие соединительные линии, и посыпалось очень много всего, в том числе всё Центральноазиатское кольцо распалось — это всё автоматика сработала. И, между прочим, хорошо, что сработала. И хорошо, что сработало так, чтобы после разделения ни одна станция на ноль не села, ни одна трансформаторная подстанция не пострадала, хотя вполне могло быть и такое. И обратный запуск оказался достаточно простым и быстрым. Но вообще разрастание вот такой достаточно локальной аварии в одной стране, отозвавшейся в другой стране и прокатившейся по громадной цепочке — тут есть о чём рассуждать.

Как устроено энергокольцо региона

Источник: Координационно-диспетчерский центр «Энергия», 2018 год.

Вот наша (Казахстана — ред.) северная зона, которая является частью и российской энергосистемы, пока ещё имеет и свои генерации достаточно, но уже с очень небольшим запасом. А наша южная зона — уже сплошь дефицитная. Причём наша южная зона является одновременно центральноазиатской зоной.

Иллюстрирую: из Алматы, чтобы электричество по нашим казахским сетям попало в наш казахский Тараз, а потом в Шымкент, это электричество должно пройти через подстанцию Бишкека — Кыргызстана. Вот и дальше уже через кыргызов, когда она приходит на наш юг в Тараз, Шымкент, это кольцо уходит в Ташкент и далее по территории Узбекистана, охватывая ваши крупные электростанции, оно опять выходит на кыргызскую подстанцию и замыкается через кыргызов. То есть это такое казахско-узбекско-кыргызское кольцо, работающее совместно. Оно физически, «в железе», может работать только совместно, раздельно работать оно не может.

Дальше на территории Узбекистана это кольцо соединяется ещё с одним кольцом — таджикским, а уже таджиков отпайка уходит на Туркменистан, которую можно и отключить. То есть весь наш казахский юг — это одновременно и узбекский, и кыргызский, и частично таджикский юг. Равно как наш север — это одновременно и российский. А поскольку весь юг, что в казахской, что в узбекской, что в кыргызской, что в таджикской частях — весь тотально дефицитен, и ни у кого нет средств для развития — вот эти соединительные линии между нашим севером и югом перегружены даже в нормальной ситуации. Ну или их пропускная способность близка к предельной.

Именно поэтому выпадение относительно небольшой, ну, 1600 МВт — это немало, но для таких масштабов это всё-таки не астероид на Землю… Вот на Сырдарьинской электростанции, на которой это всё случилось, у неё установленная мощность больше 3000 МВт. Поэтому даже если выпало 1600 МВт — это половина. Для энергосистемы Узбекистана это существенно, но от этого не умирают. [Система] посыпалась именно потому, что весь юг тотально дефицитен, а связь юга с севером сейчас — на пределе.

Проблемы в энергокольце

«В железе» у нас общая с вами энергосистема, она не может работать по-другому. Но в экономическом, в финансовом смысле мы разделены. У нас у каждого свой суверенной рынок, наши внутренние отношения. А межнациональные отношения в смысле денег — при том что система одна и перетоки происходят даже помимо воли кого бы то ни было. Если бы эти наши линии не отключились, то недостающие 1500 МВт вы бы у нас взяли. И не потому что кто-то разрешил, а потому что провода соединены и энергия бы туда пошла. Тем не менее, по деньгам мы разделены и даже разделены по диспетчеризации.

Ташкент — не энергоцентр Центральной Азии, но Узбекистан — это страна, которая граничит со всеми другими республиками Центральной Азии, она единственная такая. Именно в Ташкенте в своё время был центральноазиатский диспетчерский пункт, который командовал всеми остальными, которой был наделён такими полномочиями. Сейчас в Ташкенте он есть, я не знаю про него подробности, но понятно, что есть какой-то узбекский центральный диспетчерский пункт, который, возможно, командует и кыргызскими, и таджикскими энергетиками. Но если не командует, то, во всяком случае, соотносится с ними.

А у нас в Казахстане есть свой системный оператор, своя диспетчерская служба, и они, я так думаю, с вашими каким-то образом общаются. Не общаться невозможно. Но там, где общение, там же одновременно и некая суверенизация, разделение. Где-то, может быть, информацией делятся немедленно и в полном объёме, а где-то, может быть, даже и готовы спихивать друг на друга, не рассказывать, чего не полагается по политическим мотивам, и так далее.

Вот я про Сырдарьинскую ТЭС узнал из сообщения наших диспетчеров. Что там у вас, этого я не знаю. Вот поэтому если создавать общий рынок электроэнергии, то, конечно, надо решать и некую совместную диспетчеризацию. Где будут располагаться эти пункты — это одно, но некая иерархия, с вытекающей отсюда дисциплиной и диспетчерской, и финансовой, совершенно необходима.

Как работает противоаварийная система

Всё погасло именно потому, что вслед за разделением сначала нашего севера и юга начало делиться всё остальное. Центральноазиатское кольцо — казахско-узбекско-кыргызское кольцо — тоже распалась. Вот это автоматика сработала. А когда эти связи распадаются, то автоматически разгружаются электростанции.

В экстремальной ситуации алгоритмы, которые заложены в автоматику, думают не о потребителях, а о спасении энергосистемы как таковой. Они делят энергосистему и разгружают электростанции. И только в пределах этой разделенной энергосистемы и разгруженных электростанций сохраняется электроснабжения тех потребителей, которые расписаны по категориям. Погасло не всё, погасло то, что записано в автоматике, что можно гасить. Например, тепловодоснабжение, больницы и так далее, я думаю, не погасили. Автоматика по-своему вполне умная и сейчас работала правильно.

Во-первых, надо не допускать аварии в отдельных узлах энергосистемы. Во-вторых, надо иметь такую с запасом энергосистему, которая не будет сыпаться, если где-то в одном месте даже что-то случится.

Может ли это повториться?

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Да, вполне. Потому что всё работает на пределе. И если произойдут подобные эксцессы, начнут где-то вываливаться по 1000 МВт, 1500 МВт, то вполне могут опять. А если линии на тот момент перегружены, они начнут отключаться, и всё повторится.

Что делать? Собственно говоря, надо выполнять подписанные планы. Президенты Евразийского экономического союза ещё два года назад подписали план о создании общего рынка нефти, газа и электроэнергетики. К 2025 году должен быть создан такой рынок. Мало того, что этот рынок надо создавать, его надо наполнять той недостающей генерацией, которая привела ко всем этим неприятностям.

Узбекистан отдаёт или потребляет электроэнергию в энергокольце?

Если брать формальные отношения, то ни то, ни другое. «В железе», конечно, каждую секунду что-то происходит. А если посмотреть диспетчерские сводки по суткам, по месяцам, то у казахов с узбеками нет отношений никаких. Или вернее так: иногда бывает. С Кыргызстаном — побольше. Кыргызстан просто в нашем конце, то есть мы мимо кыргызов свой же юг запитать не сможем. А с узбеками у нас полный суверенитет.

Можно ли развивать энергосистему автономно?





Конечно, можно, но тут вот что хорошо понимать. Современная энергетика — это дело коллективное. У каждого свой кусок, но это на самом деле общая система. Оно могло появиться только в результате того, что в пределах вот этой большой страны, которая называлась в СССР, всё было построено на самодостаточности.

Вначале ещё был план ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России — ред.), тогда покупали у американцев, у немцев, у кого только могли покупали. Но в целом энергокомплекс СССР встал на производстве собственных котлов, турбин, генераторов, основного оборудования — это всё было отечественное. Делали его в Прибалтике или где-нибудь в Хабаровске, но это всё было отечественное. Это основное условие создания инфраструктуры такого рода.

Если ты собрался развивать отдельно энергетику Узбекистана, то, во-первых, собственно этот кусочек он будет требовать гораздо больших затрат и далеко не таких эффективных экономических решений, как если бы совместно решали вопрос развития общей энергетики с Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Во-вторых, если ты её будешь развивать за счёт чужих покупных дел, то она неизбежно чуть раньше или позже превратится в элитную систему, продукция которой будет доступна только некоторой, наиболее обеспеченной части населения и серьёзному бизнесу. Все остальные должны переходить на свечи или что-нибудь другое. Нельзя на чужом покупном создавать свою.

Что изменится со строительством АЭС в Узбекистане

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев осматривают макет будущей АЭС по российскому проекту в Узбекистане, октябрь 2018 года. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС.

Решение о строительстве атомной электростанции — очень правильное по всем причинам. Это и выход на новые технологии, это замещение газовой генерации, с которой вы неплохо подсуетились и построили много газовых мощностей, даже парогазовых установок (ПГУ) — это высокие технологии, это очень эффективно, но газ не бесконечен и надо диверсифицировать.

Атомная электростанция была бы очень кстати, но при том, что она будет узбекской, она не может быть узбекской. Просто, потому что Узбекистан для такой станции категорически мал. Как только вы начнёте подходить к моменту включения хотя бы первого блока, вам самим жизненно необходимо превратить всю центральноазиатскую энергосистему в единое целое. Более того, чтобы энергосистема ЦА через казахский юг выходила на казахский север на полную мощность при необходимости. Мощности АЭС слишком велики с тем, чтобы пытаться работать на узком узбекском рынке.

Будете ли вы вступать в Евразийский союз или нет, но в евразийскую энергосистему вы не сможете не вступить, если вы принимаете решение об атомной станции.

Если вы согласились на предложение «Росатома», то тут цепочка какая: можно рассматривать её как такую замануху, ловушку, западню, в которую наивных узбеков ушлые россияне втянули, и теперь им никуда не деться. А можно рассматривать как приобщение к общему энергетическому комплексу, но тогда вам надо самим, может быть, вас даже там и не просят, срочно стучаться в Евразийский союз и не просто стучаться, а требовать полной глубокой интеграции.

И чтобы не какой-то там МИФИ учил в своём филиале в Ташкенте молодых узбеков на этой атомной электростанции, а чтобы Ташкентский МИФИ был общей частью единой системы подготовки кадров, и чтобы в рамках этой системы, с участием и Казахстана, решался вопрос добычи сырого урана, обогащения, утилизации отходов. Чтобы это был общий проект.

Можно ли включить Афганистан в энергокольцо?

Афганистан может быть рынком сбыта, местом, где те же узбекские строители могут активно строить электростанции разного вида. Там гидроресурсов, угля более чем достаточно. Там очень слабая, недостаточная энергосистема, но энергоресурсов там выше крыши. За Афганистаном и Пакистан. То есть можно и не только Афганистан включать в рынок сбыта, но и до Индийского океана доходить. Но Афганистан не столько будет партнёром по созданию, сколько будет площадкой для строительства. И понятно, что такой узбекский проект тоже должен быть региональным. Узбекистан один не потянет энергетическое развитие Афганистана.

Вот когда вы начнёте строить свою атомную станцию и начнёте, ну я уверен, что вам придётся это делать, даже если кто-то там будет изо всех сил отстаивать суверенитет, чисто из прагматической необходимости вам придётся подключаться к общему рынку электроэнергии, проситься в Евразийский союз, требовать гораздо большей интеграции, а там глядишь, уже и втягивать Афганистан. Может быть, не как участника участники Евразийского союза, а как, например, ассоциированного члена, работа с которым будет тоже в рамках одной системы.

Есть ли вина майнеров?

Майнинговый центр Enegix в Казахстане. Фото: Coindesk.com.

Казахстанская компания KEGOC 21 января разослала 196 организациям, занимающимся майнингом криптовалюты, письмо с предупреждением об отключении от электроэнергии до февраля «из-за напряжённой ситуации с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана». Многие предположили, что перегрузка в системе возникла из-за майнеров.

Майнинг в последние годы был очень сильным дополнительным фактором, можно сказать, катализатором усугубления дефицита. Майнинг во многом послужил формированию такого дефицита и, соответственно, развития этой системной аварии.

Китай уже выгнал майнеров, Россия собирается запретить майнинг. Казахстан после этих событий тоже отключает майнинг, но всё это подготовка к серьёзному большому майнингу. Потому что сейчас это всё работа на некие там биткоины непонятного происхождения. Производство и трата электроэнергии на это дело — это трата национальных ресурсов без абсолютно какой-либо отдачи для национальной экономики. Там какие-то чисто символические деньги платят, но это просто безобразие.

Мир накануне не просто цифровой революции, а цифровых денег. Они, безусловно, будут появляться и в Китае, и в России. Вот сейчас и китайцы, и русские выгоняют майнеров не потому, чтобы с ними навсегда расстаться, а потому что, видимо, скоро появится государственный майнинг. А майнинг — это страшно энергоёмкое дело, и если мы сумеем развить свою энергосистему, убрать дефицит и сделать некий запас, например, чтобы и Афганистан снабжать, и Пакистан снабжать, это будет очень выгодно — создать дополнительные запасы для майнинга.

Это просто подарок для энергетиков: рядом с крупной электростанцией почти на её шинах стоят громадные шкафы, которые потребляют громадное количество электроэнергии во вполне предсказуемом режиме.

Если бы за этот майнинг нормально платили и из него брали налоги, то это была бы великолепная отрасль национальной энергетики. Поэтому вопрос совместного нашего набора мощностей, строительства атомной электростанции, это в том числе и хорошая основа для такого международного майнинга.

Кто будет отвечать за ущерб

Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz».

Мы же суверенные. Мы скажем, что во всём виноваты узбеки. Узбеки скажут, что во всём виноваты казахи. На этом и разойдёмся. По-моему, никаких у нас с вами договоров о совместном рынке и совместных расчётах нет.

Есть какие-то оперативные документы, в которых расписано, что в случае каких-то перетоков расчёты производятся так. Диспетчерские службы работают, контактируют. Финансовые службы работают, проблем нет. Но как только начинаются разборки не по поводу того, как заплатить за этот переток, а по поводу кто виноват и кто должен платить, тогда, конечно, все эти инструкции просто не будут работать.