В результате взрыва ранним утром в субботу на складе боеприпасов в воинской части в Сырдарьинской области пострадало 3742 жилых и нежилых здания, сообщил поздно вечером хокимият области. В домах, магазинах и других объектах были разбиты стёкла, обвалились потолки, повреждены рамы и двери.





В регион приехали представители разных ведомств, в течение дня сотрудники хокимията и других организаций оценивали ущерб и осматривали здания, затронутые ударной волной. В домах начата установка новых стёкол — по данным областной администрации, было установлено 2000 кв. м стекла.

Фото: Хокимият Сырдарьинской области.

Корреспонденты «Газеты.uz» Миролим Исажонов и Мадина Аъзам в этот же день отправились в Сырдарью, чтобы увидеть последствия взрыва и пообщаться с жителями. Напомним, взрыв произошёл в 4:55 на территории воинской части в посёлке Малик, который находится всего в 2−3 км от города Сырдарья. Министерство здравоохранения сообщало о 16 пострадавших, из которых 7 была оказана амбулаторная помощь.

Минздрав также сообщил, что в медицинское объединение Сырдарьинского района были направлены врачи из Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и его областного филиала. В медобъединении утром «Газете.uz» сообщили о «50−60 пострадавших», в основном имеющих порезы от разбитого стекла. Официально сообщается, что взрыв был один, серьёзно пострадавших и погибших среди военных и гражданских нет.

«Переживаю за ребят в воинской части»

Направляясь в Малик, мы видим вдоль дороги здания с выбитыми стёклами. Люди собирают руками и подметают с земли осколки стёкол. Попасть на территорию воинской части не разрешают из-за повышенных мер безопасности.

Воинская часть в Малике.

70-летняя Мавлюда-ая Зохидова, из чьего дома видно воинскую часть, описывает произошедшее так: «Взрыв был очень мощный. Сначала было словно землетрясение, затем послышался сильный звук. Разбились стёкла, обвалились потолки. Главное — все мы живы. Не слышала, чтобы кто-то пострадал в нашей махалле».





По словам женщины, представители хокимията ходят по домам, жителям обещают возместить ущерб.

«Сказали, чтобы мы не переживали, что сами все сделают, покроют ущерб. Сфотографировали разрушенные места, замерили. Слава Богу, мы здоровы и невредимы. Но как военные в воинской части? Мои мысли об их состоянии», — говорит она.

«Разбито 800 кв. м стекла»

В здании хлопкового кластера «Бахт юксалиш», находящегося на расстоянии 3−4 км от воинской части, выбито 800 кв. м стёкол, сообщил руководитель кластера Ильёс Кенжаев.





«Расстояние между воинской частью и нашим домом 10 км. Рано утром около 5:00 послышался сильный взрыв. В нашем доме ничто не пострадало. Но на этом предприятии, как вы видите, повреждены многие окна, обвалились потолки», — сказал он.





По словам руководителя, из строя также вышли компьютеры и принтеры. «Пришли представители хокимията, они сфотографировали пострадавшие места. Не знаю, покроет ли такой ущерб государство или нет», — отметил он.

«Слышал четыре-пять взрывов»

Вдоль дороги в тени грузовиков с трейлерами обедают мужчины. Они оказываются турецкими водителями, которые занимаются перевозкой корма для птицы из стран Центральной Азии в Турцию.





Один из них представляется Зекерией и говорит, что родом из Аданы, но его предки из Каракалпакстана. «В Узбекистан я езжу с 2007 года. Сюда в Сырдарью мы приехали вчера в 17:00. Жду напарника, поэтому остался здесь», — рассказал мужчина.

«Утром небо вдруг стало ярким, потом сильно затряслась земля и послышался звук взрыва. В небо полетели красные предметы, которые потом упали на землю. Затем небо закрыл дым. Послышалось четыре-пять взрывов подряд», — сообщил водитель.

«Мы находились на улице и слышали звук множества разбивающихся окон с двух сторон. Звуки в то время нельзя описать словами. Потом я спустился вниз. К нам подошёл мужчина, проживающий здесь, и спросил, что произошло. Мы сказали, что не знаем. Его лицо было в крови. Наверное, от обломков стекла», — сказал Зекерия.

Пострадавшие школы

Некоторые местные жители, с которыми мы хотели побеседовать, отказались говорить, но отметили, что в районе сильно пострадали 1-я школа, здание хокимията и другие объекты.

В 1-й школе директор не стал ничего комментировать и не разрешил фотографировать окна с выбитыми стёклами. Он потребовал, чтобы мы получили разрешение у начальника районного отдела народного образования или пришли в школу с кем-то из его сотрудников.





В отделе народного образования мужчина, представившийся заместителем начальника, также отказался рассказывать о происшествии и фотографировать школу.

Пресс-служба Министерства народного образования вечером сообщила, что район посетил министр Бахтиёр Саидов, который ознакомился с пострадавшими школами. На фото видны повреждения в 41-й школе.

Фото: Пресс-служба МНО.

«После сегодняшнего события в хокимияте области был создан оперативный штаб, начата практическая работа по замене и ремонту частично повреждённых рам и дверей в школах. Планируется, что с понедельника учебный процесс продолжится в обычном режиме», — говорится в сообщении.

В медицинском объединении района также не удалось получить комментарии. Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности, отметил, что среди пострадавших нет тех, кто получил серьёзные ранения, и что все пострадавшие военнослужащие переведены в военный госпиталь.

Таксист, который вёз нас обратно в Ташкент, рассказал, что тоже почувствовал землетрясение, когда рано утром готовил машину к рабочему дню. «Воинская часть находится в 6−7 км от нашего дома… Поскольку недалеко имеется газовая заправка, я решил, что там могла взорваться машина. Потом узнал, что взрыв был в воинской части», — сказал он. Мужчина выразил обеспокоенность состоянием военных, которые могли быть рядом с местом взрыва.

Что могло стать причиной взрыва, пока не сообщалось.