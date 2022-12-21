Пользуется ли министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов общественным транспортом? Этот вопрос заинтересовал общественность после появления фотографий министра и главы МВД Пулата Бобожонова в автобусе и в метро.

Заместитель председателя компании «Тошшахартрансхизмат» Абдужамил Азизов на видео, распространённом в интернете во вторник, сообщил:

«Конечно, министр транспорта пользуется общественным транспортом. Я знаю, что после недавних поручений президента он четыре дня в неделю по дороге на работу или после работы пользуется общественным транспортом».

Фото: МВД.

16 декабря пресс-служба МВД опубликовала фотографии, на которых видно, как министры внутренних дел Пулат Бобожонов и транспорта Илхом Махкамов едут на автобусе и общаются с людьми на остановках.

Кроме того, в социальных сетях публиковалось видео, где министр внутренних дел едет в метро. 19 декабря также появились видео с руководством ГУВД Ташкента в автобусах и на остановках.

Журналистов сопровождать министров не приглашали. Блогеры, публикующие видео, используют фразы о том, что чиновники «проводят диалог с народом», благодарят их «за то, что они есть», выражают удивление и отмечают: «Можно же, оказывается».

Фото: t.me/uchtepahokimligi.

19 декабря хокимият Учтепинского района Ташкента также опубликовал фотографии с хокимом района Фарходом Абдуллаевым, изучающим «создаваемые в общественном транспорте удобства и имеющиеся недостатки».

Фото: t.me/Tashkent_land.

С работой общественного транспорта в тот же день знакомился и командующий Национальной гвардией Рустам Джураев.