Молодожёны из России Доминик Мажинтас и Евгения Рыбакова устроили свадебную фотосессию на рынке Чорсу. Колоритные снимки разлетелись по пабликам и каналам в соцсетях и собрали множество восхищённых отзывов. Многие отметили особенную кинематографичную атмосферу фотографий, сделанных на фоне восточных ковров и между торговых рядов со специями и бахчевыми.

«Чорсу — это максимально про нас. Мы хотели вот этой яркости, колорита, всего того, что есть на рынке», — объясняет выбор локации Евгения.

Пара переехала из Москвы в Ташкент в сентябре. По словам девушки, они долго не решались отпраздновать свадьбу.

«То планы не совпадали, то видения не сходились. В один день собрались и решили: „Мы в очень яркой, колоритной стране. Давай замутим что-то такое, что нам обоим запомнится“», — рассказала невеста.

Пара сразу отказалась от формата постановочных романтичных фотосессий в парке. Выбор пал на калейдоскопический базар Чорсу в Старом городе.

Евгения признаётся, что было сложно найти фотографа — многие отказывались снимать в необычном формате. Воплотить идею паре помогла фотограф Полина Бородевич.

Когда колоритные снимки разлетелись по интернету, многие посчитали, что свадьбу сыграли прямо на Чорсу. На самом деле рынок стал лишь местом для свадебной фотосессии.

Родители молодожёнов пригласили баяниста. Сценария не было — «торжество» разворачивалось спонтанно. Евгения рассказала, что люди со всего рынка приходили, чтобы присоединиться к празднику. Они фотографировались с женихом и невестой, танцевали, играли на музыкальных инструментах, которые приносили с собой.

«Все с безумным гостеприимством и доброжелательностью пускали нас за свои прилавки, разрешали всё трогать, примерять. Это было очень круто, тепло, уютно. Ваш народ просто потрясающий. Без людей такого праздника не было бы», — рассказала Евгения.

Фотограф Полина Бородевич на своей Instagram-странице написала, что окружающие приняли процесс за съёмку кино. Они не верили, что проходит свадебная фотосессия.

«Мы до сих пор под впечатлением. Этот двухчасовой момент на рынке — одно из самых ярких воспоминаний, которое у нас с мужем останется по итогу», — сказала Евгения.